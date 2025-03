FOCUS MALATTIE RARE

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

LE MALATTIE RARE: DALLA PRESA IN CARICO ALLA CURA

Focus a Potenza, organizzato da Asp Basilicata, su diagnosi, ricerca, assistenza e rete interistituzionale

Si è svolto a Potenza il “Focus sulle Malattie Rare: dalla Presa in Carico alla Cura” organizzato dalla Asp Basilicata. Il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti della sanità lucana dibattere su contenuti di elevato spessore formativo e tecnico professionale. Per Asp presenti il Direttore Generale Antonello Maraldo, il Direttore Sanitario Luigi D’Angola, il Responsabile del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare Giulia Motola, il Referente della rete domiciliare Gianvito Corona. Presenti anche il Segretario Regionale Fimmg (federazione italiana medici di medicina generale) Antonio Santangelo ed il Segretario provinciale FIMP (federazione italiana medici pediatri) Giuseppe Morero. Le conclusioni sono state affidate all’assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico.

Nella sessione pomeridiana, la tavola rotonda moderata dai Direttori Generali delle quattro principali strutture sanitarie lucane con le Associazioni che inglobano le famiglie dei pazienti con malattia rara che resta un tema molto delicato attenzionato dalla ricerca scientifica sempre più finalizzata alla individuazione di nuove diagnosi e terapie. Le malattie rare sono patologie eterogenee accomunate da problematiche assistenziali simili, che richiedono particolari e specifiche tutele alla luce delle difficoltà diagnostiche, del quadro clinico, del decorso clinico, degli esiti invalidanti. Oltre 10mila sono le tipologie di malattie rare su cui si pone l’attenzione ed in Basilicata i malati rari sono oltre 5400.