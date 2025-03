Domenica 6 aprile inaugurazione murales in tema manga presso Parco Crivelli

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 La parete della biblioteca che si affaccia su Parco Crivelli si arricchisce di un murales manga che nasconde una sorpresa.

L’inaugurazione domenica 6 aprile alle ore 12:00.

Tra gli interventi di riqualificazione eseguiti presso la Biblioteca civica di via Brisa, l’Amministrazione comunale ha voluto realizzare un murales raffigurante un manga. Il tema è attualissimo: l’opera realizzata da Cheone, noto artista che ha già realizzato per la Città di Parabiago opere su facciate pubbliche, rappresenta One Peace, il manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda diventato molto popolare tra i ragazzi, giovani, ma anche tra adulti appassionati.

Il murales, infatti, riproduce a caratteri giganteschi il protagonista, Monkey D.Rufy, un giovane pirata sognatore che da piccolo ha involontariamente mangiato un frutto del diavolo, diventando così un uomo di gomma con la capacità di allungarsi e deformarsi a piacimento. Con l’obiettivo di diventare il Re dei pirati e di ritrovare il leggendario tesoro One Piece nascosto, secondo le leggende, da Gol D.Roger sull’isola di Raftel alla fine della Rotta Maggiore, Rufy si mette in mare e riunisce intorno a sé una ciurma.

Al momento l’opera è stata coperta in attesa della sua inaugurazione di domenica 6 aprile 2025 alle ore 12:00 alla presenza dell’autore, dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza. Anche perché il ‘manga’ ha in serbo una sorpresa.

“Il murales intende celebrare la cultura manga -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- e sappiamo che One Peace spopola tra i giovani. Ringrazio molto l’artista Cheone per aver colto l’intento di questa Amministrazione nel voler rendere vivi, attuali e interattivi gli spazi pubblici, soprattutto Parco Crivelli che è molto frequentato. L’inaugurazione del 6 aprile, inoltre, svelerà un segreto che piacerà molto a tutti quanti. Perché, sì, il murales nasconde una piccola sorpresa. Vi aspetto!”.