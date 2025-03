Comune di Cervia. Programma 2025 celebrazioni 25 aprile Festa della Liberazione.

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

25 APRILE 1945 – 25 APRILE 2025

FAR VIVERE I VALORI DELLARESISTENZAE DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE

PER RIAFFERMARE I VALORI DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’

PROGRAMMA

Lunedì 14 aprile

Ore 16.30 Incontro “Figure dell’antifascismo e della resistenza cervese: Carlo Saporetti”.

Intervento del giornalista e scrittore Massimo Previato. Presenta Alessandro Forni Presidente ANPI Cervia.

Biblioteca Comunale.

Martedì 15 aprile

Ore 10.00 Apertura della mostra “La Costituzione è come un albero” realizzata dagli alunni della Scuola “Carducci” di

Castiglione di Cervia con la collaborazione dell’artista Alteo Missiroli.

La mostra sarà aperta fino al 2 maggio e potrà essere visitata presso la biblioteca “Celso Omicini” a Castiglione di

Ravenna, negli orari di apertura della biblioteca.

Biblioteca “Celso Omicini” Castiglione di Ravenna.

Ore 16.30 Apertura della mostra collettiva “L’arte è libertà”. A cura di Luciano Medri.

Inaugurazione sabato 19 aprile ore 16.30.

La mostra sarà aperta fino al 27 aprile tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Sala Rubicone.

Giovedì 24 aprile

Ore 10.00 Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia”.

Piazza Garibaldi.

Ore 10.30 CORTEO PER LA DEPOSIZIONE DELLE CORONE ALLE LAPIDI DEL CENTRO

STORICO.

Ritrovo Piazza Garibaldi.

Venerdì 25 aprile

Ore 9.30 Manifestazioni celebrative con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Castiglione, Pisignano,

Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata.

Ore 10,30 Momento musicale commemorativo in Piazzale U. Foschi a Castiglione di Cervia.

Ore 11.00 Manifestazione celebrativa con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Savio.

Ore 18.00 Concerto per la Liberazione. Suoneranno Afreak- Radio Rage- Green Flamingo. In apertura interventi e testimonianze sulla

Liberazione. In chiusura DJ set. Organizzato da ANPI Cervia, ANPI Castiglione, SPI-CGILCervia, Consorzio Cervia Centro.

Piazzale Maffei Torre S.Michele.

Martedì 29 aprile

Ore 9.00 “Camminiamo insieme per la pace”. Corteo degli alunni della Scuola “Carducci” di Castiglione di Cervia.

Deposizione di fiori di pace nei luoghi della memoria di Castiglione (via Cavina, piazza Tre Martiri)

Ritrovo Scuola Carducci Castiglione di Cervia.

La S. V. è invitata