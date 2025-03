(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

28 marzo 2025

Ulteriori missioni internazionali, seguito comunicazioni Tajani e Crosetto – Martedì alle 13 diretta webtv

Martedì 1 aprile, alle ore 13, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono il seguito delle comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2025. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni.

Com03968