Trump adotta misure esecutive per rendere Washington DC “sicura e bella”

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

Giovedì il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a salvaguardare e abbellire la capitale della nazione.

L’ordinanza di Trump istituisce la DC Safe and Beautiful Task Force, incaricata di attuare una serie di misure per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella città. Tra le azioni principali previste ci sono l’applicazione rigorosa delle leggi esistenti, il supporto al reclutamento degli agenti per il dipartimento di polizia e la prevenzione di attività illecite nelle aree pubbliche. Secondo un foglio informativo della Casa Bianca, la task force dovrà aumentare la presenza degli agenti di polizia nelle strade e far rispettare le leggi su questioni come l’uso di droghe, le manifestazioni non autorizzate, il vandalismo e l’ubriachezza molesta.

L’ordinanza impone inoltre alla task force di massimizzare l’applicazione delle leggi sull’immigrazione, facilitando l’arresto e l’espulsione degli immigrati clandestini pericolosi. La task force monitorerà anche la cooperazione di Washington con le autorità federali per l’immigrazione al fine di garantire una maggiore sicurezza nella città.

Un altro compito della task force sarà quello di aiutare ad accreditare il laboratorio di criminalità forense di Washington e di supportare il Dipartimento di Polizia Metropolitana nel reclutamento e mantenimento degli ufficiali. Attualmente, la Casa Bianca ha sottolineato che il dipartimento necessita di almeno 4.000 agenti, mentre il personale attuale è inferiore a 3.500. Il laboratorio forense della città è ancora parzialmente non accreditato, creando un ostacolo alle indagini. Le autorità federali forniranno supporto per il ripristino delle capacità forensi e il riaccreditamento.

Tra le altre misure adottate, la task force dovrà rafforzare le politiche di detenzione preventiva, combattere l’evasione delle tariffe nel sistema di trasporto pubblico e accelerare il rilascio delle licenze di porto occulto per i cittadini rispettosi della legge.

Parallelamente, l’ordine esecutivo stabilisce anche un programma di abbellimento della città. Questo sforzo prevede il restauro e la manutenzione di edifici federali, monumenti, statue, memoriali, parchi e strade. Inoltre, saranno rimossi i graffiti dalle aree più visitate e verranno adottate misure per garantire la pulizia degli spazi pubblici.

Il National Park Service avrà il compito di eliminare i graffiti e sgomberare gli accampamenti di senzatetto che si trovano sui terreni federali della città. Questo intervento mira a migliorare l’immagine della capitale e a garantire una maggiore sicurezza per residenti e visitatori.

Con questo ordine esecutivo, il presidente Trump punta a trasformare Washington DC in una città più sicura, ordinata e accogliente, bilanciando misure di sicurezza con un programma di valorizzazione urbana.