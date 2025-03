“Le Prénom – Cena tra amici” arriva al Teatro Sociale martedì 8 aprile 2025 – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

LE PRÉNOM – CENA TRA AMICI”Le Prénom – Cena tra amici” arriva al Teatro Sociale martedì 8 aprile 2025. La pièce offre uno sguardo ironico e spietato sulle dinamiche familiari e sociali attraverso una cena che prende una piega inaspettata.

di Matthieu e Alexandre de La Patellièreversione italiana Fausto Paravidinocon Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrinoregia Antonio Zavatteriscene e costumi Laura Benziluci Sandro Sussico-produzione CMC/Nidodiragno, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona

La pièce offre uno sguardo ironico e spietato sulle dinamiche familiari e sociali attraverso una cena che prende una piega inaspettata.

Una sera come tante altre tra cinque amici quarantenni. Tutti appartenenti alla media borghesia. Uno di loro comunica alla compagnia che diventerà padre. Felicitazioni, baci e abbracci. Poi le solite domande: sarà maschio o femmina, che nome gli metterete? Il futuro papà non ha dubbi che sarà maschio; ma lo sconcerto nasce quando egli comunica il nome che hanno deciso di mettere al figlio.Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi Un gioco di provocazione e di verità che si allarga sino a diventare il ritratto di una generazione: tra piccole meschinità e grandi sentimenti.

BIGLIETTI SINGOLI

TEATRO SOCIALE

Platea

Intero € 22,00

Ridotto € 19,00*

Galleria

Intero € 20,00

Ridotto € 17,00*

Loggione

Intero € 10,00

Ridotto € 5,00*

Speciale giovani I possessori della tessera PINECULT e i giovani fino a 28 anni hanno diritto a un biglietto a 10 € in galleria e platea e a 5 € nel loggione, per tutti gli spettacoli in abbonamento.

*I biglietti ridotti sono riservati per over 65, universitari, insegnanti, possessori abbonamento musei abbonamento Musei, Tesserati FAI, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo.

PREVENDITA

PUNTO VENDITA PINEROLO

Ufficio del Turismo di Pinerolo

Via Duomo, 1 (fronte Palazzo del Comune) Telefono 0121.795589

Da martedì a sabato dalle 9.00 alle 14.00.

La seconda domenica di ogni mese dalle 10.00 alle 13.00 (Pagamento solo con carta di credito o bancomat)

ON LINE

sul sito http://www.vivaticket.it – solo biglietti interi on line sarà applicato un diritto di prevendita

VENDITA SERALE

Presso la cassa del Teatro Sociale di Pinerolo

tutte le sere di spettacolo a partire dalle ore 19.30