CS #NoiSiamoLeScuole, grazie al PNRR due nuove scuole in provincia di Vicenza: la Primaria di Zugliano, costruita interamente in legno per ridurre le emissioni di CO2, e la Secondaria di I grado di Zanè, con aule “plus”

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio Stampa________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

#NoiSiamoLeScuole, grazie al PNRR

due nuove scuole in provincia di Vicenza: la Primaria di Zugliano, costruita interamente in legno per ridurre le emissioni di CO2,

e la Secondaria di I grado di Zanè, con aule “plus”

Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito questa settimana è dedicato a due Nuove Scuole nel Veneto: la Primaria “Alfredo Fabris” di Zugliano e la Secondaria di I grado “Don Lorenzo Milani” di Zanè, che, con i fondi PNRR finalizzati alla costruzione di nuove scuole, sono state demolite e saranno ricostruite più sicure, sostenibili, aperte alla comunità e più adatte a una didattica al passo con i tempi.

La Scuola primaria “Alfredo Fabris” dell’IC Sarcedo ‘Vecellio’ di Zugliano (VI), ubicata nella piazza principale del Comune, grazie al PNRR è stata demolita e sarà interamente ricostruita, con ambienti pensati per una didattica innovativa e per offrire servizi aggiuntivi, come la mensa, e usufruibili anche al di fuori dell’orario scolastico.

“Potrà essere una scuola che offre dei servizi aggiuntivi”, spiega il Sindaco di Zugliano, Sandro Maculan, “non solo per i nostri bambini della Primaria. Per esempio, la mensa per il tempo pieno che prima non c’era a causa degli spazi inadatti, ma al contempo, visto che sarà adiacente alla piazza, contiamo che diventi uno spazio usufruibile anche al di fuori del tempo scuola”.

Il nuovo edificio si svilupperà su due piani attorno a un atrio centrale a doppia altezza, che fungerà da agorà e che sarà il baricentro del progetto. Questo spazio sarà illuminato dall’alto e darà accesso a tutte le aule e agli spazi per le attività interciclo. “Nella progettazione”, sottolinea l’architetto Nicola Isetta, “il tema centrale è stato sicuramente la sostenibilità ambientale. L’edificio avrà come unico elemento strutturale in cemento armato la platea di fondazione, mentre tutto il resto sarà in legno, un materiale a basso impatto ambientale che ridurrà l’impronta di CO2 dell’edificio”.

Sarà una scuola con spazi all’aperto, aule polifunzionali, laboratori, spazi flessibili, modulari, facilmente configurabili in base alle esigenze della didattica.

“Questi nuovi spazi”, aggiunge la Dirigente scolastica, Maria Giovanna Pace, “ci consentiranno di costruire non solo dei setting pedagogici inclusivi, ma soprattutto di mettere in atto una metodologia di insegnamento attiva, laboratoriale, con una didattica STEM e una didattica orientativa per aiutare gli studenti fin dalla Scuola primaria a conoscere se stessi, le proprie potenzialità e le proprie inclinazioni”.

Guarda il video della Scuola Primaria “Alfredo Fabris” di Zugliano (VI): https://youtu.be/AtWXenQ0uJw