Comunicato Stampa – arresto per maltrattamenti ed atti persecutori.doc

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 28 marzo 2025

COMUNICATO STAMPA

VILLABATE, TAGLIA LE RUOTE DELL’AUTO DELLA EX MOGLIE E LA MINACCIA CON UN COLTELLO.

ARRESTATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Villabate, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne villabatese

già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti, atti persecutori e minaccia aggravata.

I militari sono intervenuti su segnalazione della vittima che, già nel mese di settembre 2022, aveva

interrotto la relazione con l’ex marito quando aveva formalizzato una querela per denunciare i

continui maltrattamenti subiti in ambito familiare. L’uomo che non avrebbe accettato la fine del

rapporto, avrebbe continuato a vessare la donna, minacciandola e seguendola costantemente negli

anni. Il culmine del comportamento ossessivo dell’uomo è avvenuto la scorsa notte quando, ha

deciso di raggiungere l’appartamento dell’ex moglie. Inizialmente invitata ad uscire di casa, è stata

costretta a scendere in strada dove l’ex marito stava bucando le ruote della macchina.

L’uomo in preda all’ira ha schiaffeggiato la donna e minacciato con un coltello l’attuale compagno