[acspro] [CRUmbria-News] “Continuano le bugie, la presidente Proietti si intesta risultati inesistenti sulle liste di attesa”

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Nota di Eleonora Pace (FdI)

(Acs) Perugia, 28 marzo 2025 – “Dopo ore di silenzio e ormai smascherata

dalla conferenza stampa dell’opposizione che ha svelato le grandi menzogne

raccontate dalla sinistra rispetto al fantomatico buco di bilancio che non

esiste, nella tarda serata di ieri la presidente Proietti tenta di spostare

l’attenzione dei cittadini con una nota stampa sul piano di abbattimento

delle liste d’attesa in cui si intesta un risultato che non è

nient’altro che la certificazione dell’ennesima bugia”. Lo dichiara il

consigliere regionale Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d’Italia

all’Assemblea legislativa dell’Umbria.

“Singolare – prosegue Pace – che la presidente Proietti si attribuisca come

un grande risultato l’aver trovato 41.000 disponibilità per

l’abbattimento delle liste d’attesa. Proprio lei che in campagna

elettorale aveva garantito di azzerarle nei primi tre mesi di governo.

Ricordo che la Giunta Tesei, dopo cinque anni di governo e due anni di Covid,

durante i quali, per legge, molte prestazioni non potevano essere erogate,

aveva lasciato in sospeso 45.000 prestazioni totali a settembre 2024. Ma alla

presidente Proietti sfugge un dato fondamentale: nella nostra regione le

richieste di prestazioni sanitarie sono migliaia ogni mese, e infatti i

numeri parlano chiaro. Ad oggi ci sono ancora 75.000 appuntamenti da

assegnare. Altro che azzerare le liste di attesa: in pochi mesi la sinistra

è riuscita nell’impresa non facile di raddoppiarle. Risulta alquanto

singolare, infine, vedere la presidente Proietti bussare con il cappello in

mano al Governo per chiedere i 7,5 milioni di euro del fondo nazionale per

liste di attesa, dopo aver duramente criticato l’Esecutivo nazionale per i

presunti tagli dei trasferimenti alla Regione Umbria. Peccato per la sinistra

che quei finanziamenti saranno ampiamente compensati dall’aumento del fondo

sanitario per circa 45 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026”.

“La maggioranza – aggiunge Eleonora Pace – è ormai allo sbando,

smascherata dai numeri reali e come ultima scappatoia cerca di utilizzare

armi di distrazione di massa, fallendo miseramente. ‘Il re è nudo’ e

tutti ormai se ne sono accorti. Pensavamo di trovarci di fronte a una

presidente nel pallone in difficoltà con i numeri, un po’ come Oronzo

Canà con gli schemi calcistici, ma la realtà è ancora peggiore: la

Proietti si sta trasformando in una ‘Cetto La Qualunque’ in salsa umbra.

In appena cento giorni è passata dalla promessa di meno liste d’attesa

all’amara realtà di prestazioni raddoppiate e più tasse per tutti”.

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80018