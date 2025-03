(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 SANITÀ, M5S: “INDEGNO BALLETTO MINISTRO-REGIONI SULLA PELLE DEI CITTADINI”

Roma, 27 mar. – “Il balletto cui stiamo assistendo in merito alle liste d’attesa, con scambi di reciproche accuse tra il ministro Schillaci e le Regioni – peraltro quasi esclusivamente governate dal centrodestra – è stucchevole e indegno. Si tratta dello stesso scenario che abbiamo tristemente constatato durante le audizioni in Commissione Affari Sociali a proposito del decreto fuffa del governo, presentato a pochi giorni dalle elezioni europee come soluzione a tutti i mali della sanità italiana e ancora oggi totalmente inefficace, come ampiamente prevedibile. Lo scontro istituzionale in atto è imbarazzante, uno scaricabarile in cui nessuno vuole prendersi le proprie responsabilità. Un conflitto che purtroppo si riverbera sulla pelle dei cittadini, a partire da quei 4 milioni e mezzo che ogni anno rinunciano alle cure, da tutti coloro che attendono di poter accedere a visite ed esami in tempi utili per curarsi, da chi non può permettersi i costi della sanità privata. A tutti loro, è necessario dare risposte: meno slogan e più risorse, meno annunci e più fatti, meno balletti e più serietà”. Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle