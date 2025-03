Invito stampa Giornata del Made in Italy – 1 aprile a Magnolab di Magnonevolo (Biella)

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

INVITO STAMPA

Giornata del Made in Italy

Visita a Magnolab

Martedì 1 aprile alle ore 10,30

in Via Alcide De Gasperi, 26-Magnonevolo (Bi)

Nell’ambito della programmazione di eventi che il Ministero del Made in Italy dedica alla celebrazione della seconda edizione della Giornata del Made in Italy, Unione Industriali Torino con la Filiera Italian Lifestyle in collaborazione con lo stesso MIMIT, martedì 1 aprile dalle ore 10,30 ha organizzato una visita al Textil Innovation District, Magnolab a Magnonevolo, una rete di imprese della filiera tessile che nasce per sviluppare soluzioni concrete per il settore, mettendo a fattor comune macchinari e rispettivi know-how per sviluppare innovazione in modo sostenibile. La visita di questo ecosistema dedicato alla ricerca ed allo sviluppo nel settore tessile offrirà un’esperienza immersiva nei processi di innovazione sostenibile, con focus su nuove tecnologie, economia circolare e digitalizzazione della filiera. L’evento si articolerà in una visita allo stabilimento cui seguirà un incontro con i rappresentanti dell’Istituto Tecnico Superiore Tessile Abbigliamento Moda (ITS TAM) i cui spazi didattici sono condivisi con la stessa Magnolab. Previsto in chiusura un incontro con alcuni dei Fondatori di Magnolab che racconteranno la nascita del progetto e gli sviluppi futuri.

Chi fosse interessato, ci segnali la sua presenza. I posti sono limitati per motivi di sicurezza.

Ufficio stampa Unione Industriali Torino

Jan Pellissier

