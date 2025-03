(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Convocazione del Consiglio dei ministri n. 121.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 121

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (PRESIDENZA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERNO)

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare (PRESIDENZA – AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERNO – GIUSTIZIA)

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 (PRESIDENZA – ISTRUZIONE E MERITO – AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE – TURISMO)

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE)

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di cittadinanza (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERNO)

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (IMPRESE E MADE IN ITALY)

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26 – ESAME PRELIMINARE (UNIVERSITA’ E RICERCA)

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca – ESAME DEFINITIVO (UNIVERSITA’ E RICERCA)

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – ESAME DEFINITIVO (UNIVERSITA’ E RICERCA)

– LEGGI REGIONALI

– VARIE ED EVENTUALI.