Comunicato stampa seduta CIPESS 27 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Presidenza del Consiglio dei ministri

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile

COMUNICATO STAMPA – SEDUTA DEL CIPESS

27 marzo 2025

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), alla presenza del Ministro dell’Economia e delle finanze e Vicepresidente del CIPESS Giancarlo GIORGETTI e del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha approvato i seguenti provvedimenti.

Infrastrutture

Il CIPESS, sentito il NARS, ha espresso parere sulla proposta di aggiornamento del piano economico finanziario e relativo schema di atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica di concessione della Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. (SALT), tronco ligure toscano, per il periodo regolatorio 1° gennaio 2019 – 31 luglio 2019. Il parere del CIPESS rileva ai fini dell’accertamento dei rapporti economici derivanti dalla conclusione della concessione terminata nel 2019.

Politiche di coesione

Il Comitato ha approvato:

l’imputazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a copertura della riduzione disposta ai sensi dell’articolo 58, comma 4, lett. f), del decreto-legge n. 50 del 2022;

la disciplina per la destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 795/2024 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP);

l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 per la realizzazione degli interventi di raddoppio della carreggiata della S.S.690 “Avezzano-Sora” e di consolidamento e restauro della “Chiesa di Santa Maria Paganica” – Regione Abruzzo;

la proroga della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativi a Contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

Monitoraggio degli investimenti pubblici

Il Comitato ha esaminato, ai fini del successivo invio ai due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il “Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e codice unico di progetto”, relativo al secondo semestre 2024.

Sisma Abruzzo 2009

Il CIPESS ha approvato il definanziamento dell’intervento “EX INAM” – Settore di ricostruzione pubblica “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” – Piano annuale 2018 (Delibera CIPE n. 24 del 2018).

Informative che non comportano adozione di delibera

Il Comitato ha udito le seguenti informative:

Informativa concernente la Relazione sullo stato dell’industria aeronautica per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

Informativa sulla programmazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – annualità 2025-2027;

Informativa concernente l’Elenco degli interventi, corredati di CUP, confermati nell’ambito dei Piani Sviluppo e Coesione.