Università_Aperte le iscrizioni al Master della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che prepara professionisti nel campo dei diritti umani e della gestione dei conflitti

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Il Master di I livello in Human Rights and Conflict Management giunge alla XXIV edizione. Possibilità di presentare domanda fino a giovedì 19 giugno 2025 per il primo turno di selezioni e fino a giovedì 28 agosto 2025 per il secondo turno. Il via alle lezioni previsto per gennaio 2026

Aperte le iscrizioni al Master della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che prepara professionisti nel campo dei diritti umani e della gestione dei conflitti

PISA, 26 marzo. È uno dei programmi formativi più longevi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Negli anni ha formato professioniste e professionisti che oggi lavorano per rinomate organizzazioni internazionali, quali l’ONU e l’Unione Europea, agenzie governative, e importanti ONG impegnate nella difesa dei diritti umani, nell’assistenza umanitaria e nella cooperazione allo sviluppo.

Il Master di I Livello in “Human Rights and Conflict Management”, diretto da Emanuele Sommario, docente di diritto internazionale presso l’Istituto Dirpolis, giunge alla XXIV edizione e apre le iscrizioni con una formula particolare, che prevede due turni di selezione: per il primo, la scadenza per presentare domanda è fissata al 19 giugno 2025; per il secondo turno di selezione, che si terrà solo se ci saranno ancora posti disponibili dopo la prima selezione, la scadenza per presentare domanda è il 28 agosto 2025.

L’avvio delle lezioni è previsto per gennaio 2026.

A chi è rivolto il Master e il programma delle lezioni

Il programma si rivolge a persone interessate a sviluppare competenze avanzate nel campo dei diritti umani e della gestione dei conflitti, laureate in materie affini o con esperienza professionale. il Master si propone di contribuire ad una formazione olistica, costantemente aggiornata, e a 360 gradi in grado di supportare i futuri professionisti nelle loro carriere.

Le lezioni prenderanno avvio il 13 gennaio 2026, con una formazione in aula fino a luglio 2026, per un totale di circa 440 ore di didattica che mirano a favorire un’approfondita conoscenza – a livello teorico e pratico – dei principali collegamenti tra la tutela dei diritti umani e la gestione dei conflitti. Dopo la parte didattica, è previsto un tirocinio obbligatorio con durata minima pari a 3 mesi, da tenersi ovunque nel mondo, a partire da agosto/settembre 2026. Le studentesse e gli studenti otterranno il loro diploma a maggio 2027, quando discuteranno la loro tesi finale.

“Il MHRCM è un programma che in oltre 20 anni ha preparato centinaia di esperti impegnati nel promuovere il rispetto dei diritti umani e nel fornire assistenza umanitaria negli scenari più difficili del pianeta. Purtroppo, oggi più che mai, la comunità internazionale ha un bisogno urgente di professionisti adeguatamente formati in questi settori” commenta Emanuele Sommario, direttore del Master.

Maggiori informazioni e indicazioni sulla presentazione della domanda sul sito Scuola (link: https://www.santannapisa.it/it/formazione/master-human-rights-and-conflict-management )