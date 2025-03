studenti LUM simulano processo civile in Tribunale

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 COMUNICATO STAMPA

Simulazione di un Processo civile: gli studenti della LUM a confronto con la giustizia civile

26 marzo 2025 – L’appuntamento è fissato per il 31 marzo, alle ore 10, presso il Tribunale di Bari, quando gli studenti dell’Università LUM Giuseppe Degennaro prenderanno parte ad un evento dedicato alla formazione giuridica: la simulazione di un processo civile che vedrà protagonisti gli studenti del corso di Diritto processuale civile del Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’impresa.

Grazie alla collaborazione con il Tribunale di Bari, l’Ordine degli Avvocati di Bari e l’AIGA – Sezione di Bari, i partecipanti avranno l’opportunità di calarsi nei panni di avvocati e parti, vivendo in prima persona le dinamiche processuali che si svolgono in un’aula di tribunale. L’evento sarà anche un’occasione di orientamento e avvicinamento al mondo del diritto per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria, che parteciperanno in qualità di osservatori.

Il programma:

Indirizzi di saluto

Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo – Presidente del Tribunale di Bari

Prof. Francesco Alicino – Pro-Rettore alla Didattica Università LUM

Prof. Avv. Francesco Vergine – Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’Impresa LUM

Prof. Avv. Roberto Martino – Ordinario di Diritto processuale civile Università G. d’Annunzio di Chieti Pescara – Professore a contratto Università LUM

Avv. Salvatore D’Aluiso – Presidente Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. Daniele Lucente – Presidente AIGA – Sezione di Bari

Introduzione

Prof. Mirko Abbamonte – Associato di Diritto processuale civile Università LUM

GIUDICE

Dott.ssa Marisa Attollino – Magistrato della II Sezione del Tribunale di Bari

ATTORE – GRUPPO I

Bruno Amendolito, Fabiana Cecca, Alessandra De Santis, Chiara Fortunato, Andrea Gherardini, Alessandro Gialluisi, Angela Giannuzzi, Valerio Iaccarini, Aurora Laterza, Ruben Liuzzi, Alessia Liguigli, Rosabianca Leonetti, Giorgio Romanello, Giuseppe Smaldini, Bianca Valentini

Con il coordinamento dell’Avv. Maria Antonietta Papadia

CONVENUTO – GRUPPO II

Brunella Bisceglie, Francesco Bonadies, Viviana Bozzi, Andrea Cascella, Ilaria Cavaliere, Graziano Colangiulo, Maria D’Alessandro, Giorgia Daddetta, Giuseppe De Finis, Silvia De Luca, Giovanna Divella, Simone Gioia, Noemi Lattanzi, Roberta Lozito, Nicla Mazzacane, Giulio Monaco, Francesco Nettis, Federica Petrolla, Mariantonietta Romano, Claudia Sportelli, Isabella Pia Totaro

Con il coordinamento dell’Avv. Giovanni Bellinghieri