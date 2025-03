(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 PFAS, FONTANA (M5S): EMERGENZA NAZIONALE, BASTA RETORICA SERVONO IMPEGNI SER (1)

Roma, 26 mar. – “Il problema della contaminazione da PFAS nel nostro Paese ha raggiunto livelli da emergenza nazionale. Sono inquinanti eterni ormai arrivati fino al rubinetto di casa, nell’acqua che beviamo e con cui ci laviamo, e sono letali. Siamo stanchi di vedere un governo che fa solo retorica e che pensa a tutto fuorché alla salute dei cittadini, un governo che preferisce stanziare miliardi in armi invece di investire in salute e prevenzione. È per questo che non possiamo accettare proposte di facciata che rinviano ogni azione reale. Non sappiamo nemmeno che fine ha fatto il fondo destinato alle attività di monitoraggio, creato e stanziato grazie a un mio emendamento in legge di bilancio. Le logiche delle deroghe e delle eccezioni a favore degli interessi di pochi e a scapito della salute di tutti non sono più accettabili. Servono impegni seri, come tracciare i prodotti e i residui di produzione, istituire un inventario dei siti da bonificare, monitorare la salute dei cittadini esposti, abbassare ulteriormente i limiti di esposizione nelle acque, informare i consumatori con etichette sui prodotti. Questo è ciò che si potrebbe fare subito perché è solo con risposte forti, immediate e definitive che si può risolvere il problema”.

Così in Aula la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera, durante la dichiarazione di voto sulle mozioni sui PFAS.

