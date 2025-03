(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 *Bilancio di Genere. Albano (FDI): “L’occupazione femminile cresce a tutti

i livelli”*

Roma, 26 marzo 2025 – “Il Bilancio di Genere rappresenta un supporto

tecnico prezioso per il superamento dei numerosi divari di genere nel

Paese, sia sociali che economici. Questo strumento, giunto all’ottava

edizione, si è evoluto nel tempo, affinando le metodologie di analisi:

l’edizione 2023 ricorre, infatti, a una ricca batteria di indicatori, pari

a 183 nel 2023 rispetto ai 39 del primo bilancio 2016, offrendo un’analisi

ancora più approfondita e articolata dei divari di genere”. Lo dichiara in

una nota il Sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli

d’Italia, Lucia Albano, a margine dell’audizione sul Bilancio di Genere

avvenuta oggi in Parlamento.

“L’indice di uguaglianza di genere dell’EIGE (European Institute for Gender

Equality) misura importanti miglioramenti per l’Italia: è il Paese che, dal

2010 ad oggi, ha conseguito i maggiori miglioramenti. Il progresso più

significativo – sottolinea Albano – è avvenuto in un settore chiave come il

mercato del lavoro, dove il tasso di occupazione femminile si attesta al

52,5 per cento nel 2023, in aumento rispetto al 2022 e superiore ai livelli

del 2019. Si rileva un aumento del numero delle donne lavoratrici e

autonome, nonché una diminuzione sia delle donne occupate in part-time che

delle giovani donne NEET”.

“Sul piano dell’istruzione – aggiunge – si osserva una riduzione del

divario di competenze tra studenti e studentesse, sia in matematica che in

scienze. Tuttavia, nonostante un aumento di iscrizioni femminili, la

presenza nelle discipline STEM rimane limitata, suggerendo la necessità di

proseguire con interventi mirati per promuovere l’interesse delle ragazze

verso queste aree di studio”.

“Destano preoccupazione, purtroppo, i dati sulla violenza di genere: sono

in aumento i femminicidi, i casi di percosse e violenze sessuali, le

chiamate al numero di emergenza 1522, che nel 2023 hanno raggiunto un nuovo

picco. Quest’ultimo dato, se da un lato ci dà la misura di quanto il

fenomeno della violenza di genere sia purtroppo frequente e radicato,

dall’altro può essere interpretato come un segnale dell’efficacia delle

campagne di comunicazione istituzionale mirate a sensibilizzare le donne

sull’importanza di chiedere aiuto.

Ringrazio il Ragioniere Generale dello Stato, Daria Perrotta, e tutti gli

uffici del Dipartimento Ragioneria che hanno collaborato alla redazione del

Bilancio di Genere, uno strumento che si rivela sempre più prezioso per

assumere decisioni consapevoli e gestire al meglio le risorse”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*