AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDÌ 27 MARZO – RPT

📌9.30 Seguito discussioni: mozione Bonus Renzi;

Pdl veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

CAPIGRUPPO

📌Al termine votazioni Assemblea del mattino

COMMISSIONI

📌8.30_Mappamondo_Esteri e Difesa di Camera e Senato_Comunicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso

📌8.30_Enti gestori_audizione rappresentanti ONAOSI

📌8.30_Semplificazione_audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale professionisti pratiche amministrative_ambito semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pa

📌8.30_Femminicidio_audizione Eleonora Frasca, ricercatrice presso l’Università di Lovanio

📌8.30_Ciclo rifiuti_audizione del Direttore generale della direzione economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Luca Proietti,

📌dopo Aula del mattino.

Cultura_Audizioni sul cambio di denominazione Archivio Centrale: Antonio Tarasco, direttore generale Archivi del Ministero della cultura, Manuel Rossi, responsabile del patrimonio storico artistico e Archivi dell’Opera della Primaziale Pisana, Nicola Grasso, professore associato di diritto costituzionale presso l’Università del Salento e Guido Melis, professore emerito presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma

📌13.30_Orlandi-Gregori_Audizione della dottoressa Maria Vozzi, funzionaria della Squadra Mobile di Roma, sezione omicidi, all’epoca della scomparsa di Emanuela Orlandi

📌15_Bilancio e politiche Ue di Camera e Senato (Sala I.S.M.A del Senato della Repubblica). Incontro informale con il Commissario europeo per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione, Piotr Serafin, sul prossimo Quadro finanziario pluriennale

EVENTI

📌9.45 Sala della Regina – Le rinnovabili, Un’opportunità da regolare e governare – Partecipa il segretario di Presidenza, Alessandro Colucci – Diretta webtv

📌10 Aula dei Gruppi – Presentazione documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’impatto IA– Partecipa il Questore della Camera, Paolo Trancassini – Diretta webtv

📌 15 Sala del Refettorio – Un uomo può uccidere un fiore, ma non può contenere la primavera.

📌 15 Sala del Cenacolo – La casa di Adam. La miglior vita possibile

📌 15 Sala Matteotti – Roma capitale: una riforma possibile? Partecipa il vicepresidente Fabio Rampelli – Diretta webtv

📌 17.15 Sala della Regina – Ius scholae: tempi nuovi per l’Italia? Partecipa il vicepresidente Fabio Rampelli – Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Il cambiamento climatico visto dallo spazio – Alberto Luigi Gusmeroli

📌11.30 Presentazione nuova edizione dell’infiorata di Gerano. Andrea Volpi

📌13 Tumore al pancreas – il futuro delle cure fra innovazione e nuove tecnologie. Vanessa Cattoi

📌14.30 Presentazione rivista spazio verso legge Italia. Marco Cerreto

📌16 Marco Cerreto. Alessandro Caramiello

📌17.30 Il Mediterraneo nello scacchiere internazionale. Pasqualino Penza

📌19 Sicurezza sul lavoro. Fabio Port