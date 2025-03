“Gli scrittori? Irrilevanti.” Incontro con Giovanni Mariotti – 27 marzo h. 18.30 Casa Manzoni, Milano

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Gli scrittori? Irrilevanti. Parola di Giovanni Mariotti.

Giovedì 27 marzo alle ore 18.30 a Casa Manzoni, via Morone 1 Milano, in programma un appuntamento dedicato a Giovanni Mariotti, scrittore eccentrico dalla lunga militanza editoriale. Dai primi lavori nella pubblicità, alla collaborazione con Franco Maria Ricci Editore, Mariotti ha costruito una carriera che si distingue per originalità, stile e riservatezza. Lontano dalle luci dei riflettori, dove le parole più potenti emergono senza frenesia.

Condurrà l’incontro con l’autore Alberto Riva, scrittore e giornalista. Interverranno Edoardo Pepino, direttore del Labirinto della Masone, e direttore editoriale della casa editrice Franco Maria Ricci, Dario Voltolini, scrittore e blogger italiano, Piero Pagliano, giornalista e traduttore, Pierangelo Dacrema, professore ordinario di Economia, e giornalista.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Circolo dei Lettori.

Giovanni Mariotti è nato in Versilia nel 1936 e vive a Milano.

Non alza mai la voce. Eppure la sua scrittura arriva dritta, con la discrezione di chi sa che le parole più forti sono quelle sussurrate. “L’essenziale va detto una volta sola e en passant…” ha scritto.

Noto per essere l’autore di “Storia di Matilde”, che Pietro Citati salutò alla sua pubblicazione presso Adelphi come “il più bel romanzo scritto in Italia negli ultimi vent’anni”, oltre che di altri libri soprattutto presso le case editrici Anabasi ed Et Al. Tra il 1976 e il 2008 ha scritto anche per grandi quotidiani e periodici nazionali. Da più di cinquant’anni collabora con la casa editrice Franco Maria Ricci. La sua biografia è una chiave di lettura della sua opera: una vita fuori dagli schemi, senza le tappe che sembrano obbligate, nella vita di uno scrittore. Senza le ambizioni rumorose di chi vuole lasciare il segno. Non sa l’inglese, non sa nuotare, non ha mai guidato un’auto, né preso un aereo. Dettagli minimi, che potrebbero sembrare eccentricità, ma che invece raccontano un autore che ha scelto di stare lontano dai rumori del mondo. Perché è lì che si nasconde la vera letteratura.

