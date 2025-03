[acspro] [CRUmbria-News] Qt 10 “Variante ex Strada regionale ‘Umbro-Casentinese’, finanziamento 10,5 milioni: cause del ritardo nell’apertura del cantiere e cronoprogramma aggiornato per la conclusione dell’opera”

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Interrogazione di Melasecche e Tesei (Lega), l’assessore Francesco De

Rebotti risponde: “Procedura complessa. Il Comune di Castiglione del lago

sta gestendo gli espropri, con il nostro supporto”

(Acs) Perugia, 25 marzo 2025 – Nella sessione ‘question time’ della

seduta consiliare odierna, i consiglieri Enrico Melasecche e Donatella Tesei

(Lega) hanno chiesto all’assessore Francesco De Rebotti un aggiornamento

circa la “variante all’ex strada regionale ‘Umbro-Casentinese’ che

attraversa il comune di Castiglione del Lago, con un finanziamento di 10,5

milioni di euro”, chiedendo di sapere “le ragioni che hanno portato ad

accumulare un ritardo così macroscopico nell’avvio dei lavori e quali

provvedimenti intende mettere in campo la Regione affinché la Variante,

fatta progettare, finanziata e rifinanziata dalla precedente Amministrazione

regionale, venga cantierizzata quanto prima, aggiornando il cronoprogramma di

cui si chiede la comunicazione fino all’inaugurazione finale che ci auguriamo

avvenga quanto prima anche per dare, dopo oltre due decenni, un segnale di

serietà alla popolazione”.

Illustrando l’atto, Melasecche ha rimarcato che “Castiglione del Lago

merita la realizzazione di una variante stradale che alleggerisca il traffico

nella zona urbana e migliori i suoi collegamenti, rendendoli allo stesso

tempo più sicuri, opera questa che va però accelerata perché dopo 22 anni

solo la solerzia dell’assessorato alle Infrastrutture della precedente

Giunta è riuscito a recuperarla in extremis rimettendo sul giusto binario

questa come tante altre eterne incompiute. Nel dicembre 2022, concluso quanto

la Regione doveva per attivare in modo definitivo l’opera, si è tenuta la

conferenza stampa con cerimonia solenne presso Palazzo della Corgna a

Castiglione del Lago in cui Comune e Provincia ribadiscono il proprio impegno

di adoperarsi al massimo per aprire il cantiere e portarlo a conclusione

entro breve termine. L’aumento ulteriore rilevante dei costi delle

costruzioni a causa della guerra in Ucraina ha determinato l’avvenuta

insufficienza dello stanziamento di 7,5 milioni di euro ma l’impasse viene

risolta grazie all’impegno del Servizio Infrastrutture che reperire le

risorse aggiuntive in coerenza con il ‘Decreto Aiuti’ per giungere così

al nuovo finanziamento complessivo di 10,5 milioni di euro, che consente di

sbloccare le procedure di affidamento dei lavori. L’assessorato regionale

ha consegnato al Comune di Castiglione del Lago il progetto esecutivo

validato per la variante e messo a disposizione le somme necessarie alla

sua realizzazione ma il Comune di Castiglione del Lago, che avrebbe dovuto

appaltare quanto prima l’opera, a distanza di due anni, nella primavera del

2024, non aveva neanche provveduto ai relativi espropri e che oggi, a

distanza di ben tre anni, il Comune non sembra dare segni tangibili di forte

attivismo”.

L’assessore Francesco De Rebotti ha risposto che: “l’attuale

stanziamento ammonta a 10,5 milioni, in favore della Provincia di Perugia e

dell’associazione temporanea di imprese. Il Comune di Castiglione del lago

dovrà aggiornare il quadro tecnico economico e procedere con gli espropri,

in quanto soggetto attuatore. Le comunicazioni ai proprietari dei terreni da

espropriare sono state inviate. Le risorse necessario sono state trasferite

poi dalla Provincia al Comune. A settembre 2024 è stata inviata al Comune di

Castiglione del lago una sollecitazione alla prosecuzione delle procedure. Il

Comune ha spiegato che la fase degli espropri è quella più complessa e ad

oggi delle 43 ditte interessate, 15 hanno accettato l’indennità di

esproprio, per le altre servono interventi ulteriori, piuttosto macchinosi.

Forniremo il nostro supporto al Comune di Castiglione del lago, essendo

consapevoli delle difficoltà di questa procedura”.

Enrico Melasecche ha replicato dicendosi “parzialmente soddisfatto per la

disponibilità dell’assessore di seguire il percorso dell’opera. Abbiamo

fatto molto, come Giunta precedente, per sbloccare questo progetto, che si

trascina da troppo tempo. Senza un cronoprogramma preciso non si arriverà

mai alla ultimazione dei lavori”. MP

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79985