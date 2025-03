(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

UE: COLDIRETTI/FILIERA ITALIA, SALVAGUARDARE AUTONOMIA PAC

Ogni ipotesi di far confluire le risorse della Pac in un unico contenitore rappresenterebbe un colpo mortale al futuro dell’agricoltura europea. E’ quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia in riferimento alla discussione in Consiglio Ue Agricoltura e Pesca sul futuro della Politica agricola comune, dove molti Paesi si sono detti contrati alla proposta della Commissione europea di voler integrare in un’unica ‘cassa nazionale’ gli oltre 500 programmi che fanno parte dell’attuale bilancio, dalla Coesione ai fondi per l’agricoltura.

E’ di vitale importanza per il futuro dell’Europa che le scelte in materia di bilancio comune salvaguardino l’eccezionalismo agricolo, tenendo separati i fondi della Pac al di fuori di ogni ambiguità – spiega Coldiretti -, poiché solo in questo modo sarà possibile difendere la sovranità alimentare del continente in un momento di grandi tensioni e incertezze a livello globale. La via giusta – rileva Coldiretti – sarebbe, invece, quella di trovare sinergie adeguate tra i fondi della Politica agricola e quelli strutturali per colmare il gravissimo deficit infrastrutturale e idrico che pesa sulla produzione di cibo. Coldiretti e Filiera Italia si sono opposte per prime all’idea di tale fondo unico che finirebbe col danneggiare irreversibilmente non solo l’agricoltura ma l’intera filiera agroalimentare del nostro Paese quando la vecchia Commissione lo aveva fatto trapelare a metà dello scorso anno e continueranno ad opporsi con ogni mezzo.