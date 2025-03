AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDI 25 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

PRESIDENTE

📌10 Aula dei Gruppi parlamentari – Convegno “Incontri strategici Italia e Francia”. Diretta webtv

AULA

đź“Ś 11 Interrogazioni

đź“Ś15 Seguito della discussione:

Testo unificato delle proposte di legge su conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Ddl controlli sanitari Giubileo

COMMISSIONI

đź“Ś9_Affari costituzionali e Lavoro_audizioni su decreto PA (Conf. Regioni e UPI)

đź“Ś11_Affari esteri e Politiche UE Camera e Senato (Aula convegni Senato) audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Sikela

đź“Ś12_Covid_professor Alessandro Vespignani

đź“Ś12_Antimafia_Maurizio Improta, Presidente Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

đź“Ś12_Periferie_Riccardo Travaglini, Sindaco di Castelnuovo di Porto

đź“Ś13_Transizione demografica_Renato Brunetta, presidente CNEL

đź“Ś13_Affari esteri e Difesa Camera e Senato_Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, in tema di missioni internazionali

đź“Ś13.15_Comitato per la legislazione_Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani

đź“Ś14_Copasir_Alfredo Mantovano, AutoritĂ delegata per la sicurezza della Repubblica

📌14.05_Attività produttive_audizione Francesca Mariotti, nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’ENEA

đź“Ś20_Politiche Ue_Legge di delegazione europea: audizioni Confindustria Cisambiente e WWF Italia

EVENTI

📌10 Sala della Regina – Convegno “La sanità del futuro”. Prevista presenza Ministro Schillaci e Sottosegretario Gemmato

📌10 Sala del Cenacolo – Presentazione del libro “Stai fuori”

đź“Ś11 Sala Giacomo Matteotti – convegno “Il mutuo riconoscimento dei titoli accademici abilitanti nei paesi dell’Ue: una conquista legale e politica”

📌15 Sala della Regina – Convegno “Una enciclica per la vita: trent’anni di Evangelium Vitae”. Messaggio del Presidente Lorenzo Fontana. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

đź“Ś10 Il caso della colangite biliare primitiva: un aggiornamento alla lucedelle ultime evoluzioni. Ilenia Malavasi

đź“Ś11.30 Alimentari. Maria Chiara Gadda

📌13 Presentazione del libro “Solo per sempre. Racconti dell’ultimo anno di Francesca” di Marco Pirozzi. Irene Manzi

📌14.30 Presentazione “Greenexpo Med”. Isabella De Monte

📌15 Sala della Regina – Convegno “Una enciclica per la vita: trent’anni di Evangelium Vitae”. Messaggio del Presidente Lorenzo Fontana

đź“Ś16 Presentazione Asian Film Festival. Alessandro Amorese

đź“Ś17.30 Prelievo forzato di una minore: un intero condominio si oppone. Stefania Ascari