Roma, 22 Marzo 2025

Sat 22 March 2025 Metro Genova, Rixi: Via libera a nuovi veicoli, passo avanti mobilità

Genova, 22 mar – “Via libera ai nuovi veicoli per la metropolitana di Genova. Ansfisa ha rilasciato infatti il nulla osta tecnico per l’immissione in servizio del primo dei 14 mezzi di quarta generazione, a seguito delle verifiche e prove funzionali effettuate nei giorni scorsi. Un passo concreto in avanti per migliorare il trasporto pubblico e offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente. L’impegno del Ministero dei Trasporti è volto a garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, a beneficio dell’intera comunità“.

Lo dichiara in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.