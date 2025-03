Dazi, De Meo (FI-PPE): Tajani ha presentato visione pragmatica per difendere imprese. Altri continuano a fare demagogia

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

“Il ministro Tajani ieri ha presentato il piano di rilancio dell’export italiano con cui il Governo mira a rafforzare la tutela delle imprese italiane con un approccio pragmatico e multilaterale, scongiurando una guerra commerciale con gli Stati Uniti e ampliando al contempo le opportunità di export”. Così in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo.

“Le critiche sollevate dal senatore Boccia – prosegue De Meo – a mio avviso ignorano volutamente il contesto: in un momento in cui gli USA chiedono un riequilibrio della bilancia commerciale, la proposta di aumentare alcune importazioni da oltreoceano è parte di una strategia per proteggere il nostro export, che vale quasi 40 miliardi. Non si tratta di sottomissione, ma di responsabilità e lungimiranza”.

“Tajani ha ancora una volta confermato di avere una visione chiara e di agire concretamente, come dimostrato anche dall’ampia partecipazione delle oltre 1.500 imprese all’iniziativa di ieri sul rafforzamento dell’export italiano. È un cambio di passo che va sostenuto, non ostacolato con propaganda ideologica e disinformata”, conclude De Meo.