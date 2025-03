Alessandra Colucci eletta Presidente dell’A.G.C.I. Basilicata: il plauso di Angelo Chiorazzo

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 COMUNICATO STAMPA

Alessandra Colucci eletta Presidente dell’A.G.C.I. Basilicata: il plauso di Angelo ChiorazzoIl Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per l’elezione di Alessandra Colucci a Presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Basilicata.

“La cooperazione rappresenta una colonna portante della vita sociale e produttiva della nostra regione e dell’intero Paese”, dichiara Chiorazzo. “Le cooperative, soprattutto nei piccoli comuni, svolgono una funzione mutualistica insostituibile: non sono solo erogatori di servizi assistenziali fondamentali, ma diventano veri e propri presidi di riferimento per comunità che, a causa dello spopolamento e della decrescita demografica, vedono ridursi sempre più la presenza dei servizi pubblici”.

“L’elezione di Alessandra Colucci conferma il ruolo sempre più centrale che le donne stanno assumendo nel mondo della cooperazione e nella guida di settori strategici per lo sviluppo del nostro territorio. Il loro contributo è essenziale per costruire un modello di crescita più equo, inclusivo e sostenibile.

Conoscendo Alessandra e il suo impegno, sono certo che saprà svolgere il suo ruolo con dedizione, competenza e sensibilità, lavorando nell’interesse delle cooperative aderenti all’A.G.C.I. e, più in generale, nell’affermazione del valore sociale della cooperazione”.

Chiorazzo conclude rinnovando i suoi auguri di buon lavoro alla neoeletta Presidente e sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e mondo cooperativo per garantire servizi e opportunità a tutte le comunità lucane.

Potenza, 22 marzo 2025

Il Vice Presidente

Angelo Chiorazzo