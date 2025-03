prosegue la sperimentazione dei servizi in oltre 300 farmacie marchigiane

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 I prossimi mesi saranno fondamentali per rafforzare ancora di più la

sperimentazione della” farmacia dei servizi ” in oltre 300 farmacie delle

Marche. Lo segnala il presidente di Federfarma Marche *Marco Meconi* che

informa” *la Regione ha autorizzato la prosecuzione della

sperimentazione, utilizzando i fondi nazionali finalizzati ad investire

sul futuro del sistema sanitario” . *

In sintesi saranno più di 10mila i servizi di telemedicina da effettuare,

con presentazione di certificato medico, per rispondere al meglio alle

esigenze dei territori, specie nelle aree interne distanti dai poli

ospedalieri.

È da ricordare che la Regione Marche è stata la prima in Italia,nel

giugno 2023, ad avere avviato la sperimentazione dei nuovi servizi nella

Farmacia di Comunità, in piena collaborazione con Federfarma Marche ed

Assofarm.

Oggi Meconi pone l’accento ” *sugli ulteriori servizi attivati a supporto

della salute della popolazione, quelli di diagnosi di prima istanza, di

monitoraggio della terapia farmacologica dei pazienti, la consulenza a

supporto di diverse attività fra le quali lo screening del colon retto e

Fascicolo Sanitario Elettronico” .*