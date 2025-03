Campionati Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – Convocati 40 azzurrini, Capo delegazione sarà Valentina Vezzali

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI E CADETTI “WUXI 2025” – ECCO I 40 AZZURRINI

CONVOCATI PER LA SPEDIZIONE IRIDATA IN CINA, CAPO DELEGAZIONE SARÀ LA

PLURI-OLIMPIONICA VALENTINA VEZZALI

ROMA – Quaranta azzurrini all’assalto del Campionato del Mondo Giovani e

Cadetti “Wuxi 2025” guidati dalla pluri-olimpionica Valentina Vezzali

come Capo delegazione. La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato

le convocazioni per la kermesse iridata in programma in Cina dal 7 al 15

aprile.

I Commissari d’arma Andrea Aquili e Andrea Terenzio per la sciabola,

Simone Vanni per il fioretto e Dario Chiadò per la spada hanno puntato

sulla continuità rispetto all’eccellente Europeo giovanile di Antalya,

eccezion fatta per qualche variazione.

I quattro convocati Under 20 per ciascuna specialità gareggeranno sia a

livello individuale che a squadre, solo prove individuali invece per i

tre Under 17. Due cadetti, gli sciabolatori Leonardo Reale e Vittoria

Mocci, saranno protagonisti anche tra i Giovani, mentre avranno il ruolo

di riserve per la categoria “maggiore” gli under 17 del fioretto Giorgia

Ruta ed Emanuele Iaquinta.

Sono 32 le società italiane, considerando anche le riserve in patria,

complessivamente rappresentate per il Mondiale cinese in cui la

spedizione della FIS potrà contare sulla “guida” speciale di Valentina

Vezzali, nella nuova veste di Delegata ai rapporti istituzionali del

Presidente federale Luigi Mazzone.

Ecco tutti i convocati e il calendario gare.

Sciabola femminile Giovani: Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma),

Gaia Karola Carafa (CS Carabinieri), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci

Greco Roma), Mariella Viale (Fiamme Oro)

_Riserva:_ _Maria Clementina Polli (CS Carabinieri)_

Sciabola maschile Giovani: Cosimo Bertini (Fides Livorno), Edoardo Reale

(Frascati Scherma), Leonardo Reale (Frascati Scherma), Valerio Reale

(Frascati Scherma)

_Riserva:_ _Massimo Sibillo (Champ Napoli)_

Sciabola femminile Cadetti: Vittoria Fusetti (Petrarca Padova),

Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma), Vittoria Mocci (Accademia

Musumeci Greco Roma)

_Riserva:_ _Anna Torre (Fides Livorno)_

Sciabola maschile Cadetti: Christian Avaltroni (Lazio Scherma Ariccia),

Leonardo Reale (Frascati Scherma), Andrea Tribuno (Società del Giardino

Milano)

_Riserva:_ _Davide Vivaldi (Fides Livorno)_

Fioretto femminile Giovani: Ludovica Franzoni (Club Scherma Roma),

Letizia Gabola (Schermabrescia), Matilde Molinari (Fiamme Gialle),

Vittoria Pinna (Centro Sportivo Esercito)

_Riserva:_ _Giorgia Ruta (Fides Livorno)_

Fioretto maschile Giovani: Mattia De Cristofaro (CS Carabinieri), Matteo

Iacomoni (Fiamme Oro), Elia Pasin (Scherma Treviso M° Geslao), Andrea

Zanardo (Circolo Scherma Mestre)

_Riserva:_ _Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma)_

Fioretto femminile Cadetti: Sofia Mancini (Frascati Scherma), Giorgia

Ruta (Fides Livorno), Alessandra Tavola (Comense Scherma)

_Riserva:_ _Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi)_

Fioretto maschile Cadetti: Nicolò Collini (Comini Padova), Emanuele

Iaquinta (Frascati Scherma), Marco Panazzolo (Comini Padova)

_Riserva:_ _Mattia Gianese (Scherma Mogliano)_

Spada femminile Giovani: Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M°

Geslao), Benedetta Madrignani (Genova Scherma), Eleonora Orso (Pro

Vercelli), Giulia Paulis (Fiamme Oro)

_Riserva:_ _Elisa Treglia (Club Scherma Formia)_

Spada maschile Giovani: Matteo Galassi (CS Carabinieri), Marco Francesco

Locatelli (Polisportiva Scherma Bergamo), Fabio Mastromarino (Scherma

Pistoia 1894), Cristiano Sena (Fiamme Oro)

_Riserva:_ _Ettore Leporati (Pro Vercelli)_

Spada femminile Cadetti: Carola Calogiuri (Lame Azzurre Brindisi), Maria

Roberta Casale (Cus Catania), Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno)

_Riserva:_ _Margherita Raiteri (Club Scherma Casale)_

Spada maschile Cadetti: Francesco Delfino (Circolo Ravennate della

Spada), Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese), Nicolò Sonnessa

(Circolo Schermistico Forlivese)

_Riserva:_ _Luca Iogna Prat (Lame Friulane)_

IL PROGRAMMA

7 aprile

Sciabola femminile individuale Giovani

Sciabola maschile individuale Giovani

8 aprile

Sciabola femminile individuale Cadetti

Sciabola maschile individuale Cadetti

9 aprile

Sciabola femminile a squadre Giovani

Sciabola maschile a squadre Giovani

10 aprile

Fioretto femminile individuale Giovani

Fioretto maschile individuale Giovani

11 aprile

Fioretto femminile individuale Cadetti

Fioretto maschile individuale Cadetti

12 aprile

Fioretto femminile a squadre Giovani

Fioretto maschile a squadre Giovani

13 aprile

Spada femminile individuale Giovani

Spada maschile individuale Giovani

14 aprile

Spada femminile individuale Cadetti

Spada maschile individuale Cadetti

15 aprile

Spada femminile a squadre Giovani

Spada maschile a squadre Giovani

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Valentina Vezzali

Segretario generale: Marco Cannella

Tecnici sciabola: CT Andrea Aquili, Sorin Radoi, Luigi Miracco, Gianluca

Filippi

Tecnici fioretto: CT Simone Vanni, Valerio Aspromonte, Francesca

Bortolozzi, Giuseppe Pierucci

Tecnici spada: CT Dario Chiadò, Francesco Leonardi, Mario Renzulli,

Adalberto Tassinari

Medico: Jacopo Kowalczyk

Fisioterapisti: Lorenzo Giannini, Fabrizio Scopece

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Michael Pasut

_nella foto Bizzi/Federscherma (liberamente pubblicabile) Valentina

Vezzali, il Presidente FIS Luigi Mazzone e la Consigliera federale Daria

Marchetti_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [1]

Links:

——

[1] http://www.federscherma.it