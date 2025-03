(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 UE, LOREFICE (M5S): COMMISSARIA MUTA SU RISORSE PER AMBIENTE, VENGONO PRIMA LE ARMI

Roma, 20 marzo. “Troppe deleghe e zero risposte. Vale un po’ per tutti i commissari europei e vale in particolare per Jessika Roswall, commissaria Ue per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare e competitiva. Talmente titolata e ricca di deleghe da non aver fornito alcuna risposta su quante risorse per l’ambiente intenda stanziare, o almeno programmi di stanziare, la nuova Commissione von der Leyen per il bilancio europeo settennale 2028-2034. A una nostra precisa domanda, audita oggi in Parlamento, la Roswall non ha fornito alcuna indicazione, soprassedendo anche sullo stato della spesa del bilancio settennale in corso, quello a valere dal 2021 al 2027. Capiamo che la von der Leyen sia molto più precisa quando si tratta di fornire cifre per le spese per armi, come dimostrano gli 800 miliardi dettagliatamente snocciolati per la descrizione del piano ReArm Eu; ma relegare al mutismo più assoluto la sua commissaria per l’ambiente è veramente tragico. Oggi il bilancio europeo complessivo, su base annua, vale solo l’1% del Pil europeo. Non chiarire a un Parlamento nazionale, partendo da questo perimetro misero, con quali e quanti risorse si intende far fronte alle urgenze in tema di ambiente, emergenza idrica ed economia circolare è letteralmente patetico”. Lo ha comunicato il senatore Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in commissione Politiche Ue di palazzo Madama.

