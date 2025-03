“Sei in Condotta” – Daniele Condotta al Teatro Nuovo – sabato 22 marzo

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

*“**SEI IN CONDOTTA*

*” **LA COMICITA’ DI **DANIELE CONDOTTA*

* FA TAPPA SUL PALCO DEL TEATRO NUOVO*

*Sabato 22 marzo – sipario alle 21*

Sulla scia del *grande successo registrato sui palcoscenici del suo tour

teatrale*, fa *tappa, sabato 22 marzo (sipario alle 21), al Teatro Nuovo di

Martina Franca*, *Daniele Condotta*, comico barese, in scena con il suo *nuovo

spettacolo “Sei In Condotta”*.

Dopo il successo in piazze e teatri di “Amore a prima Svista”, *Condotta*

anche in questo nuovo spettacolo *racconta da far suo, in maniera

enfatizzata, scene di vita quotidiana, i rapporti di coppia, le avventure

al bar, i tanti imprevisti e i simpatici incontri con gli adolescenti di

oggi.*

“*La persona è al centro della mia comicità, il mio obiettivo principale è

far ridere* – sottolinea – *Ciò che ricerco nelle mie battute è la prima

reazione. Mi piacciono le battute improvvise e le “risate di pancia*”.

*Daniele è un giovane influencer, un personaggio noto su diversi social