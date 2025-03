nomina ministeriale per Massimo Robiony

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Incarico nazionale per il docente di chirurgia maxillo-facciale del Dipartimento di Medicina

MASSIMO ROBIONY ESPERTO DEL TAVOLO TECNICO MINISTERIALE

SULLE PATOLOGIE NEOPLASTICHE DELLA REGIONE TESTA-COLLO

Nominato con decreto del sottosegretario del Ministero della salute, Marcello Gemmato

Udine, 20 marzo 2025 – Massimo Robiony, professore di chirurgia maxillo-facciale dell’Università di

Udine e direttore del Dipartimento testa collo e neuroscienze dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli

centrale (Asufc), è stato nominato come “esperto” del Tavolo tecnico del Ministero della salute sulle

patologie neoplastiche della regione testa-collo. L’organismo ministeriale è formato da 15 esperti e 17

rappresentanti del ministero della salute e di enti ed istituzioni. L’incarico, biennale e rinnovabile, è a titolo

gratuito. Robiony è stato nominato con decreto del sottosegretario di Stato alla salute, Marcello Gemmato.

Massimo Robiony dirige la Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale e il master in “Salute e

umanizzazione nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario nazionale del Dipartimento di Medicina

dell’Ateneo udinese. Presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) dirige il Dipartimento

testa collo e neuroscienze e la Clinica di chirurgia maxillo facciale. È inoltre l’ideatore e promotore del

progetto nazionale dei “Stati generali itineranti per l’umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo”.

«È con immenso piacere ed orgoglio che ho accolto la nomina in rappresentanza dell’Università di Udine,

dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale e anche come unico rappresentante del Friuli Venezia

Giulia, in un organismo di così elevato profilo scientifico – spiega Robiony –. Questa decisione giunge

quanto mai opportuna anche per sostenere il Piano oncologico regionale che, nell’ambito del testa-collo,

vede l’Ateneo friulano e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale come centro hub di secondo livello,

ma soprattutto rafforza quanto fatto finora nell’ambito dell’umanizzazione delle cure dopo la recente

introduzione nella legge di bilancio».

«La nomina – afferma il rettore Roberto Pinton – in un ruolo scientifico di rilevanza nazionale rappresenta

un importante riconoscimento all’alto livello della qualificazione professionale, dell’esperienza clinica e

didattica che il professor Robiony ha maturato in molti anni di lavoro nell’ambito del Dipartimento di

Medicina del nostro ateneo e del Dipartimento testa collo e neuroscienze e della Clinica di chirurgia

maxillo-facciale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Esperienze da cui è nato anche la

progettualità nell’ambito dell’umanizzazione delle cure e il benessere organizzativo» conclude il rettore.

«Mi associo alle dichiarazioni del magnifico rettore – sottolinea il direttore generale dell’Azienda sanitaria

universitaria Friuli centrale, Denis Caporale – e mi congratulo con il professor Massimo Robiony per

l’importante nomina nazionale, nella consapevolezza che il professor Robiony rappresenterà l’eccellenza di

tutto il Dipartimento testa-collo e neuroscienze di Asufc».

Il Tavolo

Compiti del Tavolo sono programmare ed effettuare una ricognizione delle modalità di promozione della

salute, di prevenzione e di trattamento dei tumori della regione testa-collo nel territorio nazionale. Inoltre, di

identificare le evidenze scientifiche emerse nella letteratura internazionale di settore. Entro un anno

dall’insediamento il Tavolo presenterà una relazione sugli esiti della ricognizione. I componenti restano in

carica per due anni e possono essere rinnovati. La partecipazione è a titolo gratuito.