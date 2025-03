(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

IA, DI GIROLAMO (M5S): PATRIOTI ‘AGLIO E OLIO’ DI NUOVO CONTRO ITALIA

ROMA, 20 MAR. – “Dopo essersi messi sdraiati a pelle di leopardo al cospetto del duo Musk-Stroppa, “Meloni&friends” con la legge delega sull’intelligenza artificiale mettono a segno un altro step contro gli interessi del paese. In sostanza, ai patrioti “aglio, olio e peperoncino” non va bene che i dati sensibili per la sicurezza nazionale su server del territorio italiano, adeguatamente controllati. Se c’è da calarsi le braghe, la destra vuol farlo fino in fondo. Sarebbe interessante capire chi da Chigi ha mandato il “whatsappino”. A questo punto al posto dei parlamentari di maggioranza, tanto vale metterci degli avatar guidati dall’intelligenza artificiale”. Così in una nota la senatrice M5s Gabriella Di Girolamo.

