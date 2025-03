(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 DDL IA, MAIORINO (M5S): MAGGIORANZA SOTTO DETTATURA CHIGI SVENDE INTERESSI ITALIA

Roma, 20 mar. – “Ancora una volta, la conferma di chi comanda davvero. Durante l’esame del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, una telefonata da Palazzo Chigi sarebbe arrivata dritta al sottosegretario Butti. Come al solito la maggioranza esegue gli ordini senza discutere e boccia l’emendamento che proponeva che le infrastrutture per la gestione dei dati pubblici fossero sotto controllo esclusivamente nazionale, una misura di buon senso per la sicurezza del Paese. Ma i sovranisti della Domenica si sono trasformati in obbedienti soldatini esecutori, ridotti a semplici comparse, si limitano a premere il pulsante come marionette, senza alcuna autonomia. Un film già visto: Chigi ordina e la maggioranza esegue sotto dettatura. Ma nell’interesse di chi? Degli italiani o degli amici americani di Giorgia Meloni?”.

Così la vicepresidente del gruppo M5S al Senato Alessandra Maiorino.

