(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Cia: l’Italia bocci l’ipotesi di un Fondo unico per la Pac

Dopo la X Conferenza Economica nuovo pressing della Cia-Agricoltori per

dire no all’ipotesi di un Fondo unico nazionale per il finanziamento delle

politiche della Pac, che rischierebbe di comprometterne il funzionamento in

una fase complicata come quella attuale. Il presidente di Cia-Agricoltori,

Cristiano Fini, si rivolge in una lettera alla premier Giorgia Meloni, al

ministro Francesco Lollobrigida e al vicepresidente della Commissione Ue

Raffaele Fitto, in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.

In Basilicata nel 2023 – il primo anno del quinquennio Pac in corso – le

aziende agricole hanno ricevuto in media 3.770 euro di contributi Pac

contro i 7.810 euro ad azienda della Lombardia, i 6.620 euro del Piemonte,

i 6.320 euro della Sardegna. Secondo i dati dell’Agea le aziende con oltre

100 ettari rappresentavano il 2% delle imprese agricole italiane che hanno

fatto domanda e hanno ricevuto il 23% dei fondi Ue a disposizione. Al

contrario, le aziende con un’estensione inferiore ai 10 ettari

rappresentano il 69% delle imprese agricole italiane ma hanno ricevuto solo

il 23% dei finanziamenti comunitari. Di qui la proposta della

Cia-Agricoltori: «occorre introdurre un tetto massimo ai contributi per le

aziende di grandi dimensioni, per evitare la concentrazione delle risorse

su pochi beneficiari».

“In un’epoca di instabilità geopolitica, incertezza economica e crescenti

sfide sociali, un settore agricolo forte e resiliente non è solo

strategico, è indispensabile”, scrive Fini, ecco perché “siamo

profondamente preoccupati per le recenti discussioni sulla riallocazione

dei finanziamenti dell’Ue in un Fondo unico nell’ambito della Politica

agricola comune”. Questo cambiamento, continua il presidente di Cia,

“rappresenterebbe una modifica fondamentale della governance del prossimo

Quadro finanziario pluriennale (QFP) con il rischio di minare il

funzionamento della Pac”. Ma “indebolire la Politica agricola comune

recherebbe conseguenze di vasta portata sulla produzione alimentare,

sull’occupazione dei territori rurali e sulla stabilità generale del nostro

settore agricolo”.

Di pari passo, aggiunge Fini nella lettera alla premier Meloni, “date le

attuali tensioni geopolitiche e le pressioni inflazionistiche, esortiamo la

Commissione a includere nel QFP un meccanismo automatico che consenta di

adeguare in tempo reale le dotazioni finanziarie in base ai tassi di

inflazione effettivamente osservati anziché a quelli previsti”.

Consapevoli della responsabilità e della sensibilità del governo sul

settore, il presidente di Cia chiede, dunque, “di dare effettivamente

priorità all’agricoltura come pilastro fondamentale del futuro dell’Europa”.

La Basilicata è particolarmente penalizzata – sottolinea l’Ufficio di

Presidenza Cia Potenza-Matera che alla X Conferenza Economica ha portato il

contributo di dati e proposte. Dall’analisi di Cia, su dati Agea, emerge

infatti che le aziende agricole situate in zone montane rappresentano il

40,39% del totale e ricevono il 39,61% dei premi Pac, con un contributo

medio di 3.742,80 euro per impresa. Al contrario, le aziende non montane

costituiscono il 59,61% e ricevono il 60,39% dei premi, con una media

leggermente superiore, pari a 3.866,38 euro. Una distribuzione che sembra

equa, ma non lo è, perché -secondo Cia Potenza-Matera – non tiene conto,

appunto, del fatto che una parte considerevole dei fondi, milioni di euro,

va nelle mani di pochissimi con superfici molto estese e capitali già

consolidati, lasciando alla maggior parte delle piccole e medie imprese

contributi molto più bassi.