Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 UE. ROTELLI (FDI): VENTOTENE? DA SINISTRA NON PRENDIAMO LEZIONI DI LIBERTA’ E DEMOCRAZIA

“Criticare alcuni passi del manifesto di Ventotene per la sinistra sembra essere lesa maestà. Eppure il suo contenuto è per Fratelli d’Italia del tutto indigeribile, con i richiami al socialismo, alla limitazione della proprietà privata e alla dittatura del partito rivoluzionario. Il manifesto di Ventotene non è un libro sacro: criticarne i contenuti è dunque non solo legittimo, ma opportuno. Rispettiamo, ovviamente, chi ha subito il confino e il carcere, ma saremo sempre contro l’ideologia comunista, a favore della libertà, per un’Europa delle Nazioni, dove gli Stati non sono entità nemiche da abbattere ma strumenti in grado di portare pace, benessere e stabilità. Dalla sinistra lezioni di libertà e democrazia non ne prendiamo e non prenderemo mai”. Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente alla Camera.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati