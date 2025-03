(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 19 March 2025 STELLANTIS. GIOVINE (FDI): FIDUCIA NEGLI IMPEGNI PRESI DA ELKANN MA MONITOREREMO

“Gli impegni presi davanti al Parlamento dal Presidente Elkann confermano il rilancio della produzione automobilistica in Italia, segnando un significativo cambio di rotta rispetto alla gestione Tavares. Il governo Meloni, attraverso l’azione del ministro Urso, ha posto al centro la tutela dell’industria nazionale, ottenendo dall’azienda, dopo anni, un piano di investimenti chiaro e senza sussidi pubblici. Parliamo di oltre 2 miliardi di euro destinati agli stabilimenti italiani e più di 6 miliardi per la componentistica, risorse vitali per un comparto strategico per il Paese. L’industria dell’auto può tornare a essere un asset strategico per l’economia nazionale dopo anni di scelte dannose, sostenute da governi che, in Italia e in Europa, hanno assecondato politiche penalizzanti come le sanzioni green o l’inerzia sulla golden power nel 2021. Accogliamo dunque con fiducia gli impegni assunti da Elkann e dal Gruppo Stellantis, sia in termini di aumento della produzione, sia per la tutela dell’occupazione e la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Una fiducia che sarà accompagnata da un costante monitoraggio, da parte del Mimit, per garantire il rispetto degli impegni e dei tempi di attuazione”. Così Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati