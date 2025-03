(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MIA INTERROGAZIONE VIMINALE SU MILANO CONFERMA: LO STATO C'E', IL COMUNE NO

“A Milano lo stato c’è, il comune no. È questa in sintesi la situazione dopo la risposta ricevuta oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera a una mia interrogazione sulla criminalità e la sicurezza nella città di Milano, che da un’indagine del Sole 24 Ore risulta al primo posto per numero di denunce ogni 100000 abitanti. Le cifre ricordate in risposta non lasciano adito a dubbi su come il Governo stia affrontando il tema della sicurezza in tutta la Nazione e a Milano in particolare. La Questura della mia città, dall’inizio della legislatura, ha 748 operatori in più. Dal gennaio 2023 al 17 marzo scorso sono state effettuate 335 operazioni ad alto impatto che hanno consentito di controllare più di 255.000 persone, di denunciarne 3.870, arrestarne 361 e di adottare 460 misure di prevenzione personali. Una città ancora più sicura grazie anche all’impiego del contingente di militare dell’Operazione Strade Sicure pari a 807 unità di cui 633 destinate ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e 174 impiegate presso le infrastrutture ferroviarie. Questa è la differenza tra chi ha a cuore la sicurezza dei cittadini, come il governo Meloni, e chi invece pensa solo agli annunci come il sindaco Sala. Ancora aspettiamo i presidi promessi ai Navigli e al quartiere Corvetto dove, in una situazione già complicata, invece di aumentare le misure di sicurezza si pensa di trasferire il centro sociale Leoncavallo”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente in commissione Affari Costituzionali alla camera ed ex vicesindaco delle giunte di centrodestra a Milano.

