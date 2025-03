(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

IA. Volpi (FDI): da governo Meloni assunto chiaro impegno, al lavoro per creare nostro modello

“L’Intelligenza Artificiale è sempre più presente all’interno del mondo del lavoro. È compito della politica affrontare questo tema come centrale al fianco dei lavoratori e dei professionisti che sono la categoria che ha più da perdere con l’avvento delle nuove tecnologie. L’aggressione dell’intelligenza artificiale, laddove non viene gestita nel modo giusto, può mettere in discussione le nostre professionalità. Tuttavia l’approccio della politica e degli ordini professionali, non deve essere pessimistico. Al contrario, dobbiamo fronteggiare queste nuove sfide con la consapevolezza di chi fa delle proprie radici, della propria cultura e delle proprie esperienze un punto di forza per il proprio lavoro. Il Governo Meloni ha assunto un impegno chiaro in questo senso dedicando particolare attenzione al tema durante il G7, oggi la Commissione Lavoro della Camera ha approvato l’indagine conoscitiva sull’AI e anche il Ministro Calderone, che ringrazio per la partecipazione all’evento, si è da sempre mostrata vicina alle categorie professionali. Stiamo costantemente lavorando con l’ambizione di creare un nostro modello di intelligenza artificiale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi nel corso dell’evento “Intelligenza Artificiale – sfide e opportunità”, organizzato oggi alla Camera dal CUP – Comitato Unitario Professioni di Roma.

