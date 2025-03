(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 Buoni Pasto, Giovine (FdI): la sentenza del TAR di Parma conferma l’impianto della Legge Concorrenza

“La sentenza di respingimento emanata dal TAR di Parma in merito al ricorso presentato dalla società Edenred rappresenta una conferma della bontà dell’impianto che il Governo Meloni, su proposta del ministro Urso, ha dato al DDl Concorrenza, convertito in legge a dicembre. Grazie ad un emendamento di Fratelli d’Italia, a mia firma, è stato introdotto un tetto massimo del 5% sulle commissioni che le società emettenti dei buoni pasto possono richiedere agli esercenti che li accettano, come ristoratori, bar e supermercati. Una modifica di buon senso alla normativa che ha corretto una stortura che durava da troppo tempo, rispondendo ad una richiesta delle aziende, permettendo un’equiparazione tra settore pubblico e privato e una migliore ricezione di questo virtuoso strumento di welfare aziendale da parte degli esercizi commerciali, senza dover temere eccessivi costi aggiuntivi. Il Tar di Parma stesso ha sottolineato come la novità introdotta ha determinato un forte riequilibrio di condizioni di mercato in passato svantaggiate a danno degli esercenti, assicurando una regolamentazione omogenea in grado di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale. L’ennesima dimostrazione di come Fratelli d’Italia consideri prioritario l’impegno per un mercato concorrenziale a tutela di imprese, lavoratori e consumatori”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, componente in Commissione Attività produttive.

