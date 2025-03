(ARC) Ambiente: rilasciati nel Golfo di Trieste otto tracciatori satellitari

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

I drifter monitoreranno le acque per ottimizzare gli interventi

in caso di incidenti ambientali

Monfalcone, 18 marzo – Il rilascio di otto tracciatori

satellitari (drifter) nelle acque del Golfo di Trieste,

finalizzato allo studio delle correnti marine per ottimizzare gli

interventi di tutela e salvaguardia ambientale in caso di

sversamenti accidentali di idrocarburi o altre sostanze

pericolose, rappresenta un significativo passo avanti nella

capacit? di monitorare e comprendere le dinamiche marine.

L’iniziativa avr? ricadute concrete sulla protezione del mare e

sulla gestione delle emergenze ambientali.

Sono questi gli obiettivi che la Regione intende raggiungere con

l’operazione attuata oggi a Monfalcone, dove l’assessore alla

Difesa dell’ambiente e le direttrici di Arpa e Ogs hanno

partecipato alla posa in mare le apparecchiature per monitorare i

movimenti delle acque superficiali. Grazie ai sensori integrati,

i drifter rileveranno parametri come la temperatura del mare,

mentre il movimento sar? sorvegliato per 48 ore tramite il

sistema satellitare globale di navigazione (Gnss). Dopo il

recupero, i ricercatori analizzeranno le traiettorie,

confrontandole con le previsioni dei modelli numerici e con i

dati sulle correnti superficiali per validare le osservazioni

radar.

Per la Regione, la tutela dell’ambiente marino ? una priorit?,

non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico e

sociale. Per questo motivo risulta di fondamentale importanza

adottare tutte le misure possibili per proteggerlo e

valorizzarlo, prevenendo e mitigando i rischi derivanti da

sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. L’impiego di

tecnologie avanzate consentir? di acquisire dati sempre pi?

precisi sulle correnti superficiali, migliorando l’accuratezza

dei modelli previsionali e ottimizzando le strategie di

intervento in caso di emergenza.

Secondo l’esponente dell’esecutivo, questa attivit? si colloca

all’interno di un quadro pi? ampio di impegno della Regione nella

promozione della ricerca e dell’innovazione al servizio

dell’ambiente. La collaborazione tra Arpa Fvg e Ogs rappresenta

un esempio concreto di come l’unione delle competenze possa

portare a risultati di eccellenza, con benefici non solo per il

territorio regionale, ma anche per la comunit? scientifica e le

future generazioni.

Nel corso della cerimonia odierna, l’assessore ha espresso il

proprio ringraziamento ai tecnici, ai ricercatori e a tutti i

professionisti coinvolti nel progetto, sottolineando il valore

del loro lavoro per rendere il Friuli Venezia Giulia un modello

di sostenibilit? e gestione responsabile delle risorse naturali.

La Regione continuer? a sostenere e incentivare iniziative di

questo tipo, poich? un ambiente pi? sicuro e protetto rappresenta

un valore imprescindibile per tutti.

