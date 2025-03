(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 17 March 2025 CAIVANO. LONGI (FDI), IMPEGNO GOVERNO SIMBOLO ITALIA CHE RINASCE

“Il Governo Meloni continua il suo impegno per la rigenerazione delle periferie, simbolo di un’Italia che rinasce con sport, cultura e determinazione. Da parlamentare di Fratelli d’Italia, non posso che essere orgogliosa dei provvedimenti posti in essere con il “dl emergenze”, che ha stanziato ben 180 milioni di euro per la riqualificazione di otto aree ad alta vulnerabilità sociale. Il cosiddetto “modello Caivano”, che ha visto un massiccio impegno dello Stato e di tutte le istituzioni coinvolte, è diventato sinonimo di riconquista della legalità e riappropriazione del territorio. Il nostro impegno, adesso, è quello di replicarlo in altre zone come quelle già individuate e tra le quali ce ne sono due nella nostra Sicilia, Borgo Nuovo a Palermo e San Cristoforo a Catania. Proprio quest’ultimo quartiere è stato oggetto di attività di indagine della commissione Parlamentare Bicamerale sulle attività illecite e sul ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali agroalimentari e per la quale sono relatrice. L’estensione del ‘modello Caivano’ rappresenta il segnale forte di solidarietà e presenza dello Stato, che garantirà l’ordine pubblico e il rispetto della legalità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati