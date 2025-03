C.R.E.A. Sanità – PROROGA PRE-ISCRIZIONI FINO ALL’1 APRILE per il Master in Economia e Management della Sanità a.a. 2025/2026

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

siamo lieti di informarLa dell’apertura delle pre‑iscrizioni al Master di II Livello in Economia e Management della Sanità.

Il Master è promosso dal Dipartimento di Economia e Finanza (DEF) dell’Università di Roma “Tor Vergata” e gestito in collaborazione con il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità).

Il Master di II livello, attivo dall’a.a. 2015/2016, ma già precedente in essere prima come corso di perfezionamento e poi come Master di I livello, si propone di fornire ed aggiornare le competenze teorico-pratiche utili alla direzione dei servizi sanitari e spendibili tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Il Master permette di ottenere 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e, per i professionisti sanitari, l’esonero dall’obbligo formativo ECM.

Le lezioni a distanza si alterneranno con incontri in presenza o in modalità sincrona (modalità blended e-learning), coniugando comodità per il discente ed efficacia formativa: la maggior parte delle lezioni potranno essere seguite a distanza dal proprio PC o iPAD, e anche fruite successivamente; la piattaforma permette altresì di consultare il materiale didattico e di approfondimento (documenti, slide, video, etc.), svolgere le esercitazioni e i test di autoapprendimento.

Il percorso formativo si articola in una parte comune (dedicata all’apprendimento dei principali fondamenti di economia e politica sanitaria, di economia aziendale, di statistica ed epidemiologia, di organizzazione e programmazione sanitaria, di diritto e legislazione sanitaria) e in una specialistica, declinata secondo i seguenti indirizzi:clinico-managerialeamministrativo-gestionalecoordinamento e management dell’assistenza primariaregolatorio per il settore farmaceutico e dei medical devicesvalutazione dei sistemi, dei progetti e delle tecnologie sanitarie.

Il costo dell’iscrizione, pagabile in due rate, è pari a € 4.000.