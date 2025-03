AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 18 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

AULA

📌 11 interrogazioni

📌 14 assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge 2145 per benefici a vittime di cedimenti infrastrutture

📌 seguito della discussione:

Dl ex ILVA

disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

15.30 consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2025

COMMISSIONI

📌9_Femminicidio_audizioni di docenti europee

📌10_Bilancio, Attività produttive, Politiche Ue (in congiunta con 4ª e 6ª Senato)_Sala Koch Senato. Mario Draghi in merito al Rapporto sul futuro della competitività europea

📌11.45_Cultura_Carlo Bartoli e altri rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti

📌12_Antimafia_audizioni di giornalisti

📌12_Covid_Pier Paolo Lunelli, generale in riserva dell’Esercito

📌12.30_Affari costituzionali_Arturo Varvelli, Direttore dell’Ufficio di Roma dell’European Council for foreign relations sulla situazione in Medio Oriente

📌12.30_Questioni regionali_livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: audizioni (Banca d’Italia e una esperta)

📌13_Difesa_Marco Silano, Istituto Superiore di sanità, in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1

📌13.10_Ambiente_Unione inquilini su edilizia residenziale pubblica

📌15.30_Copasir_rappresentanti Meta

EVENTI

📌10 Sala Matteotti – Competitività alla prova della cybersecurity – La sicurezza informatica in Italia e in Europa tra innovazione e regole. Partecipa il segretario di Presidenza, Alessandro Colucci. Diretta webtv

📌10.30 Aula dei Gruppi – Progressi sulla malattia renale cronica: risultati della Giornata mondiale del rene 2025. Partecipano il Vicepresidente Giorgio Mulè e la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. Diretta webtv

📌11 Sala della Regina – Proiezione del film: Il delitto Mattarella. Partecipa il Vicepresidente Sergio Costa. Diretta webtv

📌16 Aula dei Gruppi – Sopra la barriera. Partecipa la Vicepresidente Anna Ascani. Diretta webtv

📌16 Sala Matteotti – (In)separabili. Pm e giudici alla prova dell’equa distanza. Partecipa il segretario di Presidenza Alessandro Colucci. Previsto intervento Ministro Nordio. Diretta webtv

📌16 Sala della Regina – Presentazione del libro: Le mani sulla storia. Come i magistrati hanno provato a (ri)fare l’Italia. Partecipa il Vicepresidente Giorgio Mulè. Diretta webtv

📌16.30 Sala del Refettorio – Presentazione del volume: I greci di Messina. Storia e cronache dei greci messinesi dall’VIII al XXI secolo di Daniele Macris

CONFERENZE STAMPA

📌10 Focus sul riciclo della carta – Massimo Milani

📌 11.30 Presentazione libro “Il rumore delle parole” – Laura Ravetto

📌13 Presentazione della 13° Giornata europea del gelato artigianale – Mirco Carloni

📌14.30 L’arte della negoziazione – Marco Simiani e Gian Antonio Girelli

📌19 Dizionario biografico delle donne marchigiane 1815-2025 – Irene Manzi