Fa’ la cosa giusta!: 52.200 visitatori

(AGENPARL) - Roma, 16 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sun 16 March 2025 *52.200 visitatori a Fa’ la cosa giusta! 2025 *

*Milano, 16 marzo 2025* – *52.200 visitatori*, *400 relatori* – Erri De

Luca, Alberto Cairo, Luca Casarini, Giovanni Storti – per 300 incontri e

workshop per adulti e bambini, *550 espositori* nelle 4 aree dedicate a

Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e

Grandi Cammini, *150 volontari* impegnati nell’accoglienza.

Questi i numeri dei tre giorni di Fa’ la cosa giusta! 2025, fiera del

consumo critico e degli stili di vita sostenibili, arrivata alla sua

21esima edizione e quest’anno organizzata nella nuova sede di Fiera Milano

Rho, a ingresso libero per tutti. Tre giorni di dialoghi, confronti e

approfondimenti per far crescere la fiducia – il filo rosso di questa

edizione – e costruire un mondo più giusto e una società più coesa per

tutti.

*“Il flusso di visitatori e visitatrici è cresciuto in maniera esponenziale

in questi giorni: questo è il segno che la sostenibilità e le scelte di

consumo consapevole stanno prendendo piede nel cuore di tante persone”*

dichiara *Miriam Giovanzana, direttrice di Terre di mezzo, casa editrice

che organizza Fa’ la cosa giusta!* *“Milano è una delle città che detta i

trend della vita quotidiana, speriamo dunque che anche questo trend della

sostenibilità possa acquisire un respiro nazionale”*.

falacosagiusta.org

