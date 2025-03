(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 VARESE DIABETE

Un percorso proiettato nel futuro

CONVEGNO GEMELLATO CON:

IPEM: Incontri Pavesi di

Endocrinologia e Metabolismo

Giornate Diabetologiche Valtellinesi

21-22 Marzo 2025

PALACE GRAND HOTEL VARESE – Varese

RESPONSABILE

SCIENTIFICO

Dr.ssa CRISTINA ROMANO

Direttore ff Struttura Complessa Diabetologia

ASST Sette Laghi – Varese

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Diabete mellito rappresenta oggigiorno una vera e propria pandemia. La sua prevalenza è in

costante crescita a causa di diversi fattori quali l’invecchiamento della popolazione, la

sedentarietà, l’alimentazione non corretta. L’impatto sulla qualità della vita dei pazienti, sulla loro

aspettativa di vita e sui costi del sistema sanitario rimane molto rilevante. Il diabete di tipo 2,

rappresenta la forma più comune con una prevalenza in Italia del 5.9% e nella Provincia di Varese

del 6.02%. Il diabete mellito tipo 2 può essere prevenuto o gestito efficacemente con modifiche

dello stile di vita e, se questo non è sufficiente, con farmaci innovativi (GLP1-RA, SGLT2-i) che,

oltre ad essere molto efficaci nel compenso glicemico, hanno dimostrato una significativa

riduzione della progressione del danno renale e degli eventi cardiovascolari.

Il diabete mellito tipo 1 non ha al momento ancora una cura ma può contare su importanti

innovazioni tecnologiche che da una parte ottimizzano il compenso glicemico e dall’altra

migliorano la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, nonostante i progressi nelle strategie di

prevenzione e di trattamento, il diabete continua a causare gravi complicanze, tra cui malattie

cardiovascolari, insufficienza renale e danni neurologici.

Come possiamo intervenire?

Il diabete è una malattia paradigma della cronicità: per la sua complessità clinica è necessario un

approccio multidisciplinare. E’ necessario modificare il punto di vista: il paziente non più, come

in passato, al centro di un cerchio di figure sanitarie ma parte integrante dello stesso perché in

prima persona prenda consapevolezza della malattia e della necessità di curarsi al meglio. In

questo sforzo, non è solo ma è in continua interazione con diverse figure assistenziali, in primis

medici diabetologi ma anche cardiologi, nefrologi, ginecologi, medici di medicina generale,

dietisti, infermieri, psicologi, podologi, specialisti in scienze motorie, senza dimenticare anche le

Istituzioni.

Dove possiamo intervenire?

Per garantire un’adeguata assistenza a milioni di pazienti la cura del diabete non avviene più

esclusivamente in Ospedale (Hub), che rimane tuttavia punto focale per il trattamento delle

acuzie. Sta emergendo infatti per la cronicità il ruolo delle case di comunità (Spoke), come

modello innovativo nella gestione territoriale del diabete, offrendo un luogo di cura integrata tra

diversi professionisti sanitari, che consenta un approccio più personalizzato, accessibile ed equo.

Gli obiettivi del Congresso sono esplorare le più recenti evidenze scientifiche sulla prevenzione

del diabete mellito e sulle terapie più innovative, promuovere la collaborazione tra specialisti per

una gestione integrata del diabete e sostenere il ruolo della medicina territoriale come centro di

cura primaria del paziente diabetico

FACULTY

Andrea Ambrosini (Varese)

Cinzia Gambarini (Varese)

Lucio Amoresano (Sondrio)

Teodora Gandini (Varese)

Stefano Balducci (Roma)

Stefano Genovese (Milano)

Cesare Berra (Milano)

Annalisa Giancaterini (Desio)

Federico Bertuzzi (Milano)

Angela Girelli (Brescia)

Antonietta Bianchi (Varese)

Valeria Guazzoni (Lodi)

Antonio Bossi (Bergamo)

Annunziata Lapolla (Padova)

Giuseppe Calicchio (Varese)

Giuseppe Lepore (Bergamo)

Riccardo Candido (Trieste)

Emanuele Lettieri (Milano)

Laura Cangelosi (Varese)

Livio Luzi (Milano)

Battistina Castiglioni (Varese)

Giuseppe Marelli (Monza Brianza)

Nadia Cerutti (Pavia)

Chiara Molinari (Milano)

Claudio Chini (Varese)

Fabrizio Oliva (Milano)

Vincenzo Costanzo (Varese)

Gianluca Perseghin (Monza)

Antonella Cromi (Varese)

Sergio Segato (Varese)

Olga Disoteo (Como)

Bruno Solerte (Pavia)

Paolo Fiorina (Milano)

Anna Solini (Pisa)

Franco Folli (Milano)

Roberto Trevisan (Bergamo)

PROGRAMMA SCIENTIFICO

21 MARZO 2025

SEZIONE NO ECM

10.30

Apertura Segreteria e Registrazione

11.00

Presentazione del Congresso

Responsabile Scientifico: Cristina Romano

Presenta: Matteo Inzaghi

11.30

Saluto delle Autorità

• Attilio Fontana* – Presidente della Regione Lombardia

• Davide Galimberti – Sindaco Varese

• Marco Magrini – Presidente Provincia di Varese

TAVOLA ROTONDA: UNA COMUNITA’ PER LA CURA DEL DIABETE

Invitati:

• Davide Galimberti – Sindaco Varese

• Marco Magrini – Presidente Provincia di Varese

• Giacomo Basaglia Cosentino – Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

• Emanuele Monti – Presidente della Commissione WELFARE di Regione Lombardia

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco AIFA

• Giuseppe Micale – Direttore Generale ASST Varese

• Salvatore Gioia – Direttore Generale ATS Insubria

• Giovanna Beretta – Presidente Ordine dei Medici e dei Chirurghi della Provincia di Varese

• Luigi Zocchi – Presidente Federfarma

• Francesco Dentali – Direttore Dipartimento di Area Medica Asst Sette Laghi, Direttore SC

Medicina Generale Varese, Professore Associato di Medicina Interna Università dell’Insubria,

Presidente FADOI Nazionale

• Maria Luigia Mottes – Presidente ADPMI e CLAD di Milano

* compatibilmente con gli impegni istituzionali

PROGRAMMA SCIENTIFICO

21 MARZO 2025

12.10

Perchè è importante lo Sport nel Diabete – Stefano Balducci

12.30

Premiazione con testimonial sportivo Paralimpico

13.00

Light Lunch

SEZIONE ECM

14.00

Registrazione partecipanti

14.20

Apertura

Moderatori: Presidenti SID e AMD Regionale Federico Bertuzzi, Alessandra

Ciucci

14.30

La diabetologia di Varese: dove siamo e quali prospettive

Cristina Romano ed il suo Team della Struttura Complessa di Diabetologia

15.05

Varese: una Narrazione – Bruno Solerte

PRIMA SESSIONE: Diabete e…

15.30

Gravidanza

Moderatore: Valeria Guazzoni

Flash Debate – Annunziata Lapolla, Antonella Cromi

16.00

Tecnologia/Nuove terapie per il diabete di tipo 1

Moderatore: Giuseppe Lepore

Flash Debate – Paolo Fiorina, Angela Girelli

16.30

Coffee break

SECONDA sessione: Diabete e…

17.00

Complicanze cardiovascolari e uno dei più importanti fattori di rischio: dislipidemie

Moderatore: Stefano Genovese

Flash Debate – Fabrizio Oliva, Battistina Castiglioni, Chiara Molinari

17.45

Complicanze renali

Moderatore: Anna Solini

Flash Debate – Andrea Ambrosini, Roberto Trevisan

TERZA sessione: Diabete e…

18.15

Terapia farmacologica: GLP-1Ras e SGLT2i: punti fermi

Moderatore: Bruno Solerte

Flash Debate

GLP1 orale – Olga Disoteo

SGLT2 – Cesare Berra

18.45

Chiusura prima giornata

PROGRAMMA SCIENTIFICO

22 MARZO 2025

08.30

Apertura Segreteria e Registrazione Partecipanti

08.50

Diabete e…. novità future – Moderatore: Franco Folli

09.00

Le nuove insuline settimanali – Roberto Trevisan

09.30

Dual Agonist – Riccardo Candido

Diabete e…

10.00

Obesità, sarcopenia, sport

Moderatore: Nadia Cerutti

Flash Debate – Livio Luzi, Stefano Balducci

10.30

Epatopatia

Moderatore: Antonio Bossi

Flash Debate – Gianluca Perseghin, Sergio Segato

11.00

Coffee break

11.30

Telemedicina Digital Health Trapianti

Moderatori: Lucio Amoresano – Giuseppe Marelli

11.45

Flash Debate – Emanuele Lettieri, Annalisa Giancaterini, Federico Bertuzzi

12.15

Tavola Rotonda Interattiva:

Organizzazione ospedale-territorio: Esperienze Varesine

Moderatori: Cristina Romano

Direttore Socio Sanitario: Giuseppe Calicchio

Vincenzo Costanzo, Antonietta Bianchi, Claudio Chini, Laura Cangelosi, Tita

Castiglioni, Cinzia Gambarini, Teodora Gandini

13.00

Take home message – Cristina Romano

13.15

Chiusura del Congresso

REGISTRAZIONE E ACCESSO

Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso prima

dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari)

1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it

2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”

In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse

credenziali che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it

3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 440316

Per gli INFERMIERI inserire la chiave di accesso: “INFERMIERE”

4. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal

termine del corso (il test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette)

HELPDESK