Consorzio Pecorino Romano – Comunicato stampa Foodex Giappone

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 COMUNICATO STAMPA

IL PECORINO ROMANO DOP CONQUISTA I GIAPPONESI AL FOODEX DI TOKYO

Il Pecorino Romano DOP strega e conquista i giapponesi al Foodex di Tokyo, la più

importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone, un evento di grande

richiamo commerciale e la principale iniziativa di diffusione e promozione per tutta l’area

Asia-Pacifico. La fiera rappresenta un’opportunità imperdibile sia per le aziende già

presenti sul mercato giapponese sia per quelle che in quel mercato vogliono entrare, con

espositori provenienti da oltre 60 Paesi pronti a svelare nuove opportunità di business e

soluzioni alle sfide globali emergenti.

In questo contesto, il Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP,

presieduto da Gianni Maoddi, rafforza la sua presenza in Giappone con il progetto

triennale KYOI 2024-2027, cofinanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa mira a

intensificare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari europei di

alta qualità tra i consumatori giapponesi, proseguendo con successo quanto già realizzato

nel periodo 2020-2023 con il progetto CHIZU.

Con un progetto così importante in corso, il Foodex di Tokyo è dunque un appuntamento

strategico per il Consorzio del Pecorino Romano DOP e più in generale per il settore

agroalimentare italiano, in un mercato che continua a mostrare una crescita costante per i

prodotti Made in Italy. Nel 2024, le principali categorie di prodotti alimentari importati

dall’Italia hanno registrato un incremento in valore rispetto all’anno precedente, con

performance particolarmente brillanti proprio per i formaggi (+14,9%).