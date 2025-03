AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 13 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

PRESIDENTE

📌10 Sala della Regina. Indirizzo di saluto alla presentazione del reportage “La Cattiva Strada – Viaggio nelle carceri minorili italiane”. Diretta webtv

AULA

📌9.30 seguito esame pdl in materia di intercettazioni

COMMISSIONI

📌8.30_Enti gestori_Audizione di rappresentanti di COVIP su questioni relative alla liquidazione del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella”

📌8.30_Femminicidio_Audizione di rappresentanti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

📌8.30_Semplificazione_audizione di Maria Guercio, già professoressa ordinaria di archivistica digitale presso l’Università di Roma “Sapienza”

📌8.30_Ciclo rifiuti_Audizione del Colonnello Pasquale Starace, Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela per l’Ambiente di Napoli, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei fuochi.

📌8.45_InsularitàSeguito dell’audizione del Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante. 📌13.30_Trasporti_Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, sullo stato del sistema ferroviario 📌13.30_Esteri e Difesa_Audizione su Missioni internazionali Oxfam, Alarm Phone, Mediterranea Saving Humans, Sea Watch, Emergency

📌13.30_Covid_Audizione di rappresentanti dell’Associazione Umanità e ragione

📌13.30_Orlandi/Gregori_Audizione del dottor Nicola Cavaliere, all’epoca dei fatti capo della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma

📌13.30_Ciclo rifiuti_Audizione del Gen. B. Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nell’ambito del filone d’inchiesta riguardante il cosiddetto “caso keu” in Toscana.

📌13.40_Attività produttive_Audizioni associazioni su misure per famiglie e imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

📌14.30_Ambiente_Audizioni_ambito programmazione dell’edilizia residenziale pubblica_ CNA e Confartigianato, Federcasa,

Confcooperative, Confedilizia, Rete professioni tecniche (RPT), Istituto nazionale di urbanistica (INU), Unione degli universitari (UDU)

EVENTI

📌10 Aula dei gruppi. Convegno: “II piano del mare e la strategia marittima

nazionale. Le nuove catene del valore”. Partecipa il Vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

📌10.30 Sala del Refettorio. Convegno: “La Voce della Difesa. Nuovo notiziario

dell’agenzia di stampa Italpress”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌11 Sala Matteotti. Convegno: “L ‘accesso al farmaco per i pazienti oncologici.

Nuovo regolamento europeo sull’HTA: la risposta dell’Italia”. (On. Malavasi)

📌17 Sala del Refettorio. Convegno: “Educazione e cultura. Dal diritto dei minori nello sport al safeguarding. Verso la costituzione di modelli di tutela e prevenzione”. (On. Ciocchetti)

📌17.30 Sala della Regina. Convegno: “Business care international award 2025”. (On. Ottaviani)

CONFERENZE STAMPA

📌13 Presentazione libro “Riscattata” di Elena Posarelli. Gerolamo Cangiano

📌14.30 Presentazione libro “Più della mia pelle” + trailer. Martina Semenzato

📌16 Una Legge per la Tornanza: per un ritorno consapevole e rigenerativo.

Anna Laura Orrico

📌17.30 Presentazione documentario “Gli italiani in UK”. Alessandro Giglio Vigna