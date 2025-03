Taranto pd in stato confusionale

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

sab 08 marzo 2025

“Leggo che il Partito Democratico tarantino ci attacca in quanto la nostra opposizione sarebbe stata finta nei confronti dell’amministrazione Melucci.

Ricordo sommessamente al PD che i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e del centro destra, per ben due volte, si sono dimessi dal loro ruolo per porre fine all’amministrazione guidata dal Sindaco Melucci.

L’ultima volta il 21 febbraio scorso determinando lo scioglimento del consiglio comunale.

Pertanto, accusarci di aver fatto una opposizione non vera, avendone determinato la caduta, è semplicemente ridicolo.

Comprendo come il Pd sia in stato confusionale a causa delle lotte intestine e del totale fallimento che i cittadini toccano con mano da anni, avendo loro fatto parte integrante del governo di centro sinistra della città.

Ora, è arrivato il momento che anche Taranto sia guidata da Fratelli d’Italia e dalla coalizione di centro destra, allargata ai civici che ne vorranno fare parte, condividendone gli ideali ed i programmi.

Noi ci siamo!”

Così on. Dario Iaia deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto