Maxar conferma il blocco degli Stati Uniti sulle immagini satellitari per l’Ucraina

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

La società di immagini satellitari commerciali Maxar ha confermato venerdì che gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare tutte le immagini satellitari condivise con l’Ucraina, nell’ambito della sospensione degli aiuti decretata dal presidente Donald Trump. Gli esperti militari avvertono che questa mossa ostacola la capacità di consapevolezza dell’Ucraina sulle forze russe dietro le linee del fronte e limita fortemente l’efficacia dei piloti di droni ucraini.

Maxar ha dichiarato in una nota ufficiale di avere contratti con il governo statunitense e con numerose nazioni alleate per la fornitura di immagini satellitari e dati geospaziali. Uno di questi contratti è con il programma Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), che permette l’accesso alle immagini satellitari commerciali raccolte dal governo degli Stati Uniti. Tuttavia, l’azienda ha confermato che “il governo degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente gli account ucraini in GEGD”, ribadendo che l’azienda continuerà a rispettare i suoi obblighi contrattuali senza modifiche nel supporto agli altri clienti.

Un duro colpo per la difesa ucraina

La decisione dell’amministrazione Trump segue un incontro controverso tra il presidente statunitense e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca, durante il quale i due leader si sono scontrati sulle possibilità di mediare un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Il blocco delle immagini satellitari si inserisce in un contesto più ampio di sospensione degli aiuti militari e del supporto di intelligence degli Stati Uniti all’Ucraina.

Gli esperti avvertono che questa decisione aggraverà le difficoltà delle forze ucraine. Dimko Zhluktenko, membro delle Forze di sistemi senza pilota dell’Ucraina, ha dichiarato a Business Insider che “il cambiamento impedisce all’Ucraina di rendersi conto della presenza delle forze russe dietro le linee del fronte e ostacola la loro campagna di attacchi in profondità contro le linee di rifornimento e i depositi di munizioni russi”.

Zhluktenko ha aggiunto che senza le immagini Maxar, “gli operatori dei droni da attacco profondo non otterranno un bersaglio altrettanto preciso” e che “i servizi segreti avranno una conoscenza peggiore delle scorte e delle fabbriche di riparazione russe, riducendo la comprensione della capacità produttiva rimanente della Russia”.

Le conseguenze della sospensione degli aiuti

La mossa arriva pochi giorni dopo che Trump ha annunciato una sospensione a tempo indeterminato degli aiuti statunitensi all’Ucraina, mettendo in dubbio il futuro di una delle principali fonti di armi alleate per Kiev. Mark Cancian, consulente senior per la difesa e la sicurezza presso il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, ha dichiarato a Business Insider che il blocco degli aiuti ridurrà drasticamente l’ammontare complessivo di equipaggiamenti forniti all’Ucraina, indebolendo significativamente la sua capacità di combattimento. “È una situazione molto grave perché, nonostante tutti gli aiuti che ricevevano in precedenza, riuscivano a malapena a sopravvivere”, ha affermato Cancian.

Secondo il Dipartimento di Stato, dal febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno fornito 65,9 miliardi di dollari in assistenza militare all’Ucraina. Con la sospensione attuale, il futuro della resistenza ucraina rimane incerto mentre il conflitto con la Russia continua a evolversi.