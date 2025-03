Invito – CONFCOMMERCIO E INTESA SANPAOLO: UN NUOVO ACCORDO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 CONFERENZA STAMPA | 8 MARZO 2025

CONFCOMMERCIO E INTESA SANPAOLO: UN NUOVO ACCORDO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

TRENTO. Confcommercio Trentino invita gli organi di stampa alla conferenza di presentazione del nuovo accordo tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo, un’importante iniziativa dedicata alle imprese del commercio, turismo e servizi, con particolare attenzione alle soluzioni di accesso al credito e ai micropagamenti per le piccole e medie imprese.

Si terrà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 11 presso la sede di Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a Trento, la conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio – Imprese per l’Italia per sostenere la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane.

Alla conferenza stampa partecipano Giovanni Bort, Presidente di Confcommercio Trentino e Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo.

L’accordo prevede strumenti finanziari per favorire la crescita delle PMI, con particolare attenzione alla digitalizzazione e all’ottimizzazione dei sistemi di pagamento. Tra le iniziative, verranno illustrate nuove soluzioni per i micropagamenti, agevolando così le attività commerciali nel loro rapporto con la clientela e con il sistema bancario.

Al termine della conferenza stampa, sarà possibile approfondire i dettagli dell’iniziativa con i relatori.

Si prega di confermare la propria presenza rispondendo a questa email o contattando l’Ufficio Stampa di Confcommercio Trentino.

dott. Walter Filagrana