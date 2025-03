(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

Forum Terzo Settore: “Ok Ue a norme fiscali chiude finalmente fase di incertezza”

Roma, 8 mar – “Il via libera della Commissione europea al pacchetto fiscale per il Terzo settore, che apprendiamo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiude finalmente la lunga fase di incertezza vissuta dagli ETS, che aspettavano la conclusione del percorso di riforma iniziato nel 2016. Ora, finalmente, migliaia di enti potranno valutare nell’ambito del nuovo assetto fiscale quale qualifica assumere e potranno operare all’interno di un quadro normativo ormai completo. Probabilmente si renderà necessaria un’azione interpretativa delle nuove norme da parte dell’amministrazione finanziaria. Stiamo ora andando in direzione della sostenibilità dell’azione del Terzo settore e di una migliore programmazione delle attività a beneficio della collettività”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.“L’autorizzazione europea rappresenta inoltre un importante riconoscimento per un comparto socio-economico fondamentale in Italia, del tutto peculiare e poco conosciuto in Europa. Il lavoro del Forum Terzo Settore è andato negli anni sempre in questa direzione e, in attesa di leggere nel dettaglio le norme, ci auguriamo che siano, come abbiamo sostenuto, le più inclusive possibili nell’ottica di tutelare soprattutto le realtà piccole e piccolissime” conclude Pallucchi.

